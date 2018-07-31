Мілевським цікавляться клуби з Росії, Білорусі та Бельгії

Екс-футболістом київського "Динамо" і збірної України Артемом Мілевським зацікавилися клуби з Росії, Білорусі та Бельгії.

Олександр Панков, агент Артема Мілевського, розповів про варіанти продовження кар'єри для свого клієнта.

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Останнім часом в ЗМІ з'являлися чутки про можливий перехід Артема в мінське "Динамо", але поки нам не надходило жодної офіційної пропозиції ні від БАТЕ, ні від мінського "Динамо". Пропозиції, які були у нас, актуальні й досі. Зараз Артемом зацікавилися ще два клуби: один з російської Прем'єр-ліги, інший - з чемпіонату Бельгії. Поки просто розглядаємо ці варіанти, –сказав він.

Нагадаємо, що Артем Мілевський протягом останнього року грав за "Динамо-Брест". У поточному сезоні форвард провів за клуб 21 матч, забив 5 голів і зробив 8 гольових передач. Кращі роки кар'єри форвард провів в київському "Динамо", з якого зі скандалом пішов у 2013 році.

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