15:26
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Мілевським цікавляться клуби з Росії, Білорусі та Бельгії

89 Читать новость на русском
Артем Мілевський
Артем Мілевський

Екс-футболістом київського "Динамо" і збірної України Артемом Мілевським зацікавилися клуби з Росії, Білорусі та Бельгії.

Олександр Панков, агент Артема Мілевського, розповів про варіанти продовження кар'єри для свого клієнта.

Читайте також: Мілевський може продовжити кар'єру в Україні, хоча є пропозиції із зарубіжжя

Останнім часом в ЗМІ з'являлися чутки про можливий перехід Артема в мінське "Динамо", але поки нам не надходило жодної офіційної пропозиції ні від БАТЕ, ні від мінського "Динамо". Пропозиції, які були у нас, актуальні й досі. Зараз Артемом зацікавилися ще два клуби: один з російської Прем'єр-ліги, інший - з чемпіонату Бельгії. Поки просто розглядаємо ці варіанти, –сказав він.

Нагадаємо, що Артем Мілевський протягом останнього року грав за "Динамо-Брест". У поточному сезоні форвард провів за клуб 21 матч, забив 5 голів і зробив 8 гольових передач. Кращі роки кар'єри форвард провів в київському "Динамо", з якого зі скандалом пішов у 2013 році.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 14:03 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Плавання: Зевіна фінішувала лише п’ятою на дистанції 100 м батерфляєм
 22 березня 2013 , 10:56
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Ультрас тернопільської "Ниви" - з народом!
 27 січня 2014 , 22:31
Нестор Шуфрич: Якщо "Говерла" не потрібна у чемпіонаті, значить, так і буде
 29 вересня 2014 , 09:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук