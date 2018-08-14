Мілевський може повернутися в "Динамо"

"Динамо" Брест розірвав контракт з Артемом Мілевським посеред сезону через конфлікт з головним тренером Олексієм Шпилевським.

Однак, Шпилевський недавно був звільнений зі своєї посади, що відкрило шлях для повернення Мілевського в клуб.

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Про це під час веб-конференції на Sport.ua розповів Олександр Алієв.

З Мілевським часто спілкуємося. Я, до речі, не знав, що прибрали тренера. Я два дні тому Артему дзвонив. Запитав, як справи, що відбувається. Він сказав: "Поки нічого говорити не буду, але, може, повернуся назад". Дай Бог, щоб він повернувся, тому що в Бресті він показував хороший футбол, був лідером команди. Зараз Мілевського там не вистачає, – прокоментував Алієв.

Нагадаємо, що 33-річний Мілевський грав за "Динамо" Брест з минулого літа і в поточному сезоні провів за клуб 21 матч, забив 5 голів і зробив 8 голевих передач.

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