Мілевський може продовжити кар'єру в Україні, хоча є пропозиції із зарубіжжя

Агент українського футболіста Артема Мілевського Олександр Панков розповів, як проходять пошуки нового клубу для ветерана.

Нещодавно Артем Мілевський покинув "Динамо-Брест" і тепер зайнятий пошуками нової команди.

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Бажаючі – всі з країн ближнього зарубіжжя. До того ж, є дві пропозиції з чемпіонату України. Природно, мова йде про команди Прем'єр-ліги. Але Артем вже багато разів говорив, що крім "Динамо" Київ йому важко себе уявити в іншій українській команді. Ми особливо нікуди не поспішаємо. Все-таки в січні Мілевському виповниться 34 роки, тому хочеться укласти контракт мінімум на півтора роки. Для нас є пріоритетним не максимально фінансова складова, а більше довгостроковість проекту, – заявив Панков.

Артем Мілевський протягом останнього року грав за "Динамо-Брест". У поточному сезоні форвард провів за клуб 21 матч, забив 5 голів і зробив 8 гольових передач. Кращі роки кар'єри форвард провів в київському "Динамо", з якого зі скандалом пішов у 2013 році.

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