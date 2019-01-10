Мілевський офіційно покинув угорський клуб, названо нову команду українця

Український нападник Артем Мілевський припинив співпрацю з угорським клубом "Кішварда". Очікується, що футболіст повернеться виступати в Білорусь.

Про те, що Мілевський покидає "Кішварда" повідомляє офіційний сайт угорців.

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Спортивний директор "Кішварда" Аттіла Ревеш заявив, що Мілевський повертається в Брестське "Динамо", яке покинув минулого літа, повідомляє nemzetisport.hu.

Мілевський був одним з лідерів "Динамо", але клуб вирішив розлучитися з ним після конфлікту з головним тренером команди Олексієм Шпилевським.

Відзначимо, що 33-річний українець уклав контракт з угорським клубом в кінці серпня, провів вісім матчів (п'ять разів у стартовому складі). У цілому на його рахунку 459 зіграних хвилин і жодного результативної дії.

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