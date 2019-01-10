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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Мілевський офіційно покинув угорський клуб, названо нову команду українця

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      Мілевський покинув Кішварда
      Мілевський покинув Кішварда / fcdynamo.kiev.ua

      Український нападник Артем Мілевський припинив співпрацю з угорським клубом "Кішварда". Очікується, що футболіст повернеться виступати в Білорусь.

      Про те, що Мілевський покидає "Кішварда" повідомляє офіційний сайт угорців.

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      Спортивний директор "Кішварда" Аттіла Ревеш заявив, що Мілевський повертається в Брестське "Динамо", яке покинув минулого літа, повідомляє nemzetisport.hu.

      Мілевський був одним з лідерів "Динамо", але клуб вирішив розлучитися з ним після конфлікту з головним тренером команди Олексієм Шпилевським.

      Відзначимо, що 33-річний українець уклав контракт з угорським клубом в кінці серпня, провів вісім матчів (п'ять разів у стартовому складі). У цілому на його рахунку 459 зіграних хвилин і жодного результативної дії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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