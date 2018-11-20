Мілевський розповів, де може продовжити кар'єру в Україні

Колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський не виключає, що колись гратиме за ФК "Минай", який виступає в Другій лізі України.

Про це сам футболіст сказав в інтерв'ю FootballHub, відповідаючи на запитання, де він планує завершувати кар'єру.

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Зокрема, Мілевський заявив, що в разі повернення в Україну планує грати в Києві. Однак не виключає, що опиниться у "Минаї".

Нагадаємо, що наразі Мілевський виступає в чемпіонаті Угорщини за ФК "Кішварда".