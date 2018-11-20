Мілевський розповів, де може продовжити кар'єру в Україні
Колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський не виключає, що колись гратиме за ФК "Минай", який виступає в Другій лізі України.
Про це сам футболіст сказав в інтерв'ю FootballHub, відповідаючи на запитання, де він планує завершувати кар'єру.
Читайте також: Пили в бані: як Мілевський зі скандалом покинув брестське "Динамо"
Зокрема, Мілевський заявив, що в разі повернення в Україну планує грати в Києві. Однак не виключає, що опиниться у "Минаї".
Нагадаємо, що наразі Мілевський виступає в чемпіонаті Угорщини за ФК "Кішварда".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Williams" поїде до Валенсії без нового боліда18 січня 2011 , 18:22
Бердих і дель Потро упевнено пробились до півфіналу турніру в Дубаї28 лютого 2013 , 18:30
Перша виїзна перемога у сезоні. "Олімпік" - "Говерла" - 1:23 квітня 2015 , 23:32
"Шахтар" - "Брага": на матчі очікується аншлаг8 квітня 2016 , 18:35