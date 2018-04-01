Мілевський став водієм автобуса, що везе "Динамо" до чемпіонства: промовисте відео

Український нападник і колишній гравець збірної України Артем Мілевський, який виступає за "Динамо" з білоруського Бреста" знявся у клубному ролику, приуроченому до старту Чемпіонату Білорусі з футболу. На кадрах футболіст везе свою команду до підсумкового першого місця у турнірі.

Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі футбольного клубу із Заходу Білорусі.

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На кадрах український спортсмен на деякий час став водієм автобуса, що перевозить команду, а його транспортний засіб взяв участь у чемпіонських перегонах – інші автобуси пофарбовано у кольори лідерів білоруського футболу: БАТЕ, "Шахтар"із Солігорська та мінське "Динамо».

На останніх секундах, йдучи нарівні зі всіма, Мілевський здійснив неймовірний ривок, і у підсумку його "Динамо"стало чемпіоном внутрішньої першості.

Зауважимо, шо чемпіонство футболісти з Бреста забезпечили собі лише у ролику, оскільки у ЧБ-18 відбувся лише один тур, в якому команда Мілевського розписала суху нічию (0:0) із солігорськими "гірниками», а минулого року "Динамо"(Брест) було четвертим (51 бал), відтсавши від першого БАТЕ аж на 17 очок (68 пунктів). На другому та третьому місцях минулоріч розмістилися "Динамо"(Мінськ) (68) і "Шахтар"(Солігорськ) (65) відповідно.

Мілевський став героєм ролику від "Динамо" (Брест): відео