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Мили руки кожні 30 хвилин: дизайнер розповіла, як створювали весільну сукню Меган Маркл

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Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.in

Весільна сукня Меган Маркл викликала справжній шквал емоцій у всіх прихильників королівської родини та справжніх модниць. Дизайнером весільного образу герцогині стала знаменита дизайнерка Givenchy – Клер Вейт Келлер.

Головний дизайнер модного бренду розповіла, що виготовлення королівської сукні для неї було особливою подією.

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"Для мене велика честь мати можливість працювати з Меган Маркл для такої значної події, ми хотіли створити образ поза часом, який буде підкреслювати знакові коди Givenchy протягом довгих років, а також передати сучасність через чіткі лінії і крій. Контрастною є ніжна краса квітів на фаті, яку ми зробили з особливим сенсом, адже на ній представники флори всіх 53 країн Співдружності", – поділилася жінка.


Клер Вейт Келлер

Після весільної церемонії на офіційному Instagram-акаунті модного бренду з’явились довгоочікувані ескізи сукні, на якій помітні особливі деталі образу дружини принца Гаррі. Довжина фати, яка склала 5 метрів, створювалась неабиякою працею, – вишивальниці працювали над нею багато сотень годин та мили руки кожні півгодини, щоб зберегти візерунки і шовкову тюль в ідеальному вигляді.


Ескіз весільної сукні Меган Маркл від Givenchy

Крім флори Співдружності, Меган Маркл вибрала і двох особистих фаворитів, які теж бажала розмістити на фаті. Ними стали два колоски пшениці, які символізують любов і благодійність. Голову Меган прикрашала старовинна діамантова тіара, яку позичила на церемонію королева Єлизавета II, а дизайн весільних туфель з шовку був натхненний колекцією Haute Couture Givenchy весна-літо 2018.


Ескіз весільної сукні Меган Маркл від Givenchy


Ескіз весільної сукні Меган Маркл від Givenchy

Варто нагадати, що раніше фешн-експерти припускали, що наречена планує замовити сукню у британського бренду Ralph & Russo і воно обійдеться їй у сто тисяч фунтів. Однак припущення не підтвердилося і за свій наряд Givenchy Меган Маркл заплатила близько 550 тисяч доларів. В перші години весілля також "точились чутки", що сукня їй обійшлась у 340 тисяч доларів, однак ціна виявилась набагато вищою.

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Весільний образ Меган Маркл 19 травня 2018 року

В результаті сукня Меган Маркл виявилося майже вдвічі дорожчою, ніж сукня Кейт Міддлтон, яка коштувала близько 270 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Мода Королівське весілля Зіркові весілля Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл
Джерело: Vogue.ua
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