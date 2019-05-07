Мілітаризація дітей на окупованому Донбасі: ГПУ взялася за розслідування кричущих порушень

Нещодавно правозахисники забили на сполох: на окупованих територіях Донбасу проросійські бойовики готують дітей до бойових дій. Так, за фінансування та організаційної підтримки із Росії окупанти проводять тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді.

Зокрема, мовиться про те, що неповнолітніх залучають до так званих таборів вишколу та псевдопатріотичних клубів. У них військові інструктори готують дітей до бойових дій та, разом із тим, вкладають їм ідеологію сепаратизму і "Русского міра".

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Доказовою базою правозахисників стала низка сюжетів, відзнятих на окупованому Донбасі. На них видно, як бойовики мілітаризують дітей.

Як бойовики на окупованому Донбасі мілітаризують місцевих дітей: дивіться відео

На цю інформацію від правозахисників вже відреагували у Генпрокуратурі. Там вже відкрили кримінальне провадження за низкою статей. Зокрема, – "Втягнення у вчинення терористичного акту", " Створення терористичної групи чи терористичної організації", "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність", "Торгівля людьми" та "Порушення законів і звичаїв війни".

"Відповідно до статей Женевської конвенції, окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Окупаційна держава може залучати до примусових робіт лише осіб, які перебувають під захистом та яким виповнилося 18 років, і лише до такої роботи, яка є необхідною для забезпечення потреб окупаційної армії чи для забезпечення населення окупованої країни комунальними послугами, харчами, житлом, одягом, транспортом та медичними послугами", – зазначають у Генпрокуратурі.

Окрім того, там уточнюють, що набір або вербування дітей у віці до п'ятнадцяти років у склад національних збройних сил або їх використання для активної участі в бойових діях є військовим злочином.

На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кричущих правопорушень. Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду,

– додають у ГПУ.