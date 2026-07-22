Про появу нового комплексу повідомив маркетплейс Brave1. Наразі безпілотник проходить процедуру кодифікації для офіційного постачання до Сил оборони, пишуть у Defender Media.

До 250 км/год і 80 кілометрів дальності

"ХОТ ДОГ" виконаний за літаковою схемою та призначений для виконання завдань протиповітряної оборони.

Максимальна швидкість перехоплювача становить 250 км/год, а крейсерська – близько 100 км/год. У повітрі дрон може перебувати до однієї години, а дальність застосування сягає 80 кілометрів.

Стеля польоту заявлена на рівні 5 тисяч метрів, а максимальна маса корисного навантаження — до 1,6 кілограма.

Запуск можливий як із катапульти, так і вручну, що дозволяє швидко розгортати комплекс без спеціальної пускової установки.

Уже має понад 300 підтверджених перехоплень

За даними виробника, "ХОТ ДОГ" уже застосовується у восьми бойових підрозділах Сил оборони України.

На бойовому рахунку комплексу заявлено понад 300 збитих повітряних цілей. Водночас виробник не уточнює, про які саме типи безпілотників або інших повітряних об'єктів йдеться.

Наразі дрон проходить процедуру державної кодифікації.

Тепловізор і захищений зв'язок

Для пошуку та супроводу цілей перехоплювач оснащений аналоговою денною камерою та тепловізором із роздільною здатністю 640×512 пікселів.

За заявою виробника, тепловізійна камера здатна виявляти теплові сигнатури на відстані до 1,7 кілометра.

Також комплекс підтримує одночасну роботу денного та тепловізійного каналів, а сектор огляду камери становить 180 градусів.

Для керування використовується двоканальна завадостійка система зв'язку, яка повинна забезпечувати стабільну роботу навіть в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.

Один із найдоступніших перехоплювачів

На Brave1 Market вартість одного перехоплювача становить близько 98 тисяч гривень.

Також виробник пропонує комплекс у складі безпілотного авіаційного комплексу від десяти апаратів. Такий комплект коштує від 1,5 мільйона гривень.

Чому це важливо

Український ринок дронів-перехоплювачів продовжує швидко розвиватися. Лише за останні місяці виробники представили одразу кілька нових систем, орієнтованих на боротьбу з ударними безпілотниками – від швидкісних реактивних перехоплювачів до доступніших літакових платформ.

Поява "ХОТ ДОГа" на Brave1 Market означає, що комплекс переходить від дослідної експлуатації до масштабнішого впровадження. Якщо заявлені виробником понад 300 успішних перехоплень підтвердяться під час державних випробувань, цей дрон може стати одним із найбільш масових українських засобів боротьби з повітряними цілями завдяки поєднанню бойового досвіду та відносно невисокої вартості.