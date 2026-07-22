О появлении нового комплекса сообщил маркетплейс Brave1. В настоящее время беспилотник проходит процедуру сертификации для официальной поставки в Силы обороны, сообщают в Defender Media.

До 250 км/ч и 80 километров дальности

"ХОТ ДОГ" выполнен по авиационной схеме и предназначен для выполнения задач противовоздушной обороны.

Максимальная скорость перехватчика составляет 250 км/ч, а крейсерская – около 100 км/ч. В воздухе дрон может находиться до одного часа, а дальность применения достигает 80 километров.

Практическая высота полета заявлена на уровне 5 тысяч метров, а максимальная масса полезной нагрузки – до 1,6 килограмма.

Запуск возможен как с катапульты, так и вручную, что позволяет быстро развертывать комплекс без специальной пусковой установки.

Уже имеет более 300 подтвержденных перехватов

По данным производителя, "ХОТ ДОГ" уже применяется в восьми боевых подразделениях Сил обороны Украины.

На боевом счете комплекса заявлено более 300 сбитых воздушных целей. При этом производитель не уточняет, о каких именно типах беспилотников или других воздушных объектов идет речь.

В настоящее время дрон проходит процедуру государственной кодификации.

Тепловизор и защищенная связь

Для поиска и сопровождения целей перехватчик оснащен аналоговой дневной камерой и тепловизором с разрешением 640×512 пикселей.

По заявлению производителя, тепловизионная камера способна обнаруживать тепловые сигнатуры на расстоянии до 1,7 километра.

Также комплекс поддерживает одновременную работу дневного и тепловизионного каналов, а сектор обзора камеры составляет 180 градусов.

Для управления используется двухканальная помехоустойчивая система связи, которая должна обеспечивать стабильную работу даже в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Один из самых доступных перехватчиков

На Brave1 Market стоимость одного перехватчика составляет около 98 тысяч гривен.

Также производитель предлагает комплекс в составе беспилотного авиационного комплекса из десяти аппаратов. Такой комплект стоит от 1,5 миллиона гривен.

Почему это важно

Украинский рынок дронов-перехватчиков продолжает быстро развиваться. Только за последние месяцы производители представили сразу несколько новых систем, ориентированных на борьбу с ударными беспилотниками – от скоростных реактивных перехватчиков до более доступных летательных платформ.

Появление "ХОТ ДОГа" на Brave1 Market означает, что комплекс переходит от опытной эксплуатации к более масштабному внедрению. Если заявленные производителем более 300 успешных перехватов подтвердятся в ходе государственных испытаний, этот дрон может стать одним из самых массовых украинских средств борьбы с воздушными целями благодаря сочетанию боевого опыта и относительно невысокой стоимости.