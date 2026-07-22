Украинский дрон "ХОТ ДОГ" уже сбил более 300 воздушных целей

Украинский дрон-перехватчик авиационного типа "ХОТ ДОГ" стал доступен на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market. Беспилотник предназначен для перехвата воздушных целей, уже используется восемью подразделениями Сил обороны и, по информации производителя, имеет на своем счете более 300 успешных перехватов.

О появлении нового комплекса сообщил маркетплейс Brave1. В настоящее время беспилотник проходит процедуру сертификации для официальной поставки в Силы обороны, сообщают в Defender Media.

До 250 км/ч и 80 километров дальности

"ХОТ ДОГ" выполнен по авиационной схеме и предназначен для выполнения задач противовоздушной обороны.

Максимальная скорость перехватчика составляет 250 км/ч, а крейсерская – около 100 км/ч. В воздухе дрон может находиться до одного часа, а дальность применения достигает 80 километров.

Практическая высота полета заявлена на уровне 5 тысяч метров, а максимальная масса полезной нагрузки – до 1,6 килограмма.

Запуск возможен как с катапульты, так и вручную, что позволяет быстро развертывать комплекс без специальной пусковой установки.

Уже имеет более 300 подтвержденных перехватов

По данным производителя, "ХОТ ДОГ" уже применяется в восьми боевых подразделениях Сил обороны Украины.

На боевом счете комплекса заявлено более 300 сбитых воздушных целей. При этом производитель не уточняет, о каких именно типах беспилотников или других воздушных объектов идет речь.

В настоящее время дрон проходит процедуру государственной кодификации.

Тепловизор и защищенная связь

Для поиска и сопровождения целей перехватчик оснащен аналоговой дневной камерой и тепловизором с разрешением 640×512 пикселей.

По заявлению производителя, тепловизионная камера способна обнаруживать тепловые сигнатуры на расстоянии до 1,7 километра.

Также комплекс поддерживает одновременную работу дневного и тепловизионного каналов, а сектор обзора камеры составляет 180 градусов.

Для управления используется двухканальная помехоустойчивая система связи, которая должна обеспечивать стабильную работу даже в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Один из самых доступных перехватчиков

На Brave1 Market стоимость одного перехватчика составляет около 98 тысяч гривен.

Также производитель предлагает комплекс в составе беспилотного авиационного комплекса из десяти аппаратов. Такой комплект стоит от 1,5 миллиона гривен.

Почему это важно

Украинский рынок дронов-перехватчиков продолжает быстро развиваться. Только за последние месяцы производители представили сразу несколько новых систем, ориентированных на борьбу с ударными беспилотниками – от скоростных реактивных перехватчиков до более доступных летательных платформ.

Появление "ХОТ ДОГа" на Brave1 Market означает, что комплекс переходит от опытной эксплуатации к более масштабному внедрению. Если заявленные производителем более 300 успешных перехватов подтвердятся в ходе государственных испытаний, этот дрон может стать одним из самых массовых украинских средств борьбы с воздушными целями благодаря сочетанию боевого опыта и относительно невысокой стоимости.