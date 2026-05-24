Представитель 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, что легко на этом участке не бывает. В то же время украинские военные пытаются действовать на опережение и не позволять россиянам наращивать силы у линии боевого соприкосновения.

Россияне давят на логистику и прощупывают оборону

На Лиманском направлении россияне уже много недель не останавливают штурмовых действий на разных участках. Они не просто идут в лоб, а постоянно проверяют, где оборона может дать слабину, и под это подтягивают новые силы и средства.

Отдельное давление идет по украинской логистике. Враг пытается взять под контроль маршруты перемещения, обнаруживает позиции, транспорт и все, что помогает держать передний край, чтобы потом бить именно по этим узлам.

Постоянно для этого затягивает свежие резервы, подтягивает личный состав, увеличивает количество своих операторов, точек взлета, делает большой акцент на попытках перерезания нашей логистики,

– отметил представитель 66 ОМБр.

В ответ украинские военные пытаются сбивать этот темп еще до того, как штурмовые группы доходят до позиций.

В первую очередь бьют по местам, откуда работают российские операторы, а если этого сделать не удается, тогда уже перехватывают вражеские дроны в воздухе.

Существенный акцент делаем именно на противодействии этим попыткам противника. В первую очередь с помощью уничтожения точек взлета российских операторов вместе с самими операторами и их оборудованием. Но когда этого не удается, то уже за счет охоты на вражеские крылья и другие дроны в воздухе,

– добавил Денисюк.

То есть борьба здесь идет не только за саму линию соприкосновения. Она идет еще до штурма – за маршруты, точки взлета, перемещения резервов и возможность врага вообще дотянуть свои силы до переднего края.

Бригада работает на опережение и не дает врагу подтянуть силы

Условия на этом участке изменились, но легче не стали. Густая зелень сейчас лучше прикрывает перемещение украинских военных и немного упрощает логистику, однако этим же пользуются и россияне, когда пытаются подтягивать свои силы ближе к линии боевого соприкосновения.

Скажу так: легко никогда не было,

– отметил представитель 66 ОМБр.

Поэтому работа здесь идет в обе стороны. Россияне бьют по украинской логистике, а украинские подразделения так же отслеживают любое движение противника, чтобы не дать ему затянуть на передний край пехоту, огневые средства и новые точки взлета дронов.

Стараемся работать на опережение, выявлять любые такие перемещения и заранее наносить удары еще на подступах к линии боевого соприкосновения, чтобы уменьшить количество столкновений непосредственно на поле боя,

– подчеркнул Денисюк.

Такая тактика позволяет сбивать часть российских штурмов еще до того, как они доходят до позиций. Задача здесь не только удержать рубеж, но и не позволить врагу накопить достаточно сил для новых волн атак.

Россияне не меняют целей на Лиманском направлении

Ближайшие намерения врага на этом участке остаются прежними. Россияне и дальше пытаются выйти на Лиман и Святогорск, а дальше дотянуться до рубежей Северского Донца и Оскола, потому что именно так они видят продвижение в рамках своего плана по Донецкой области.

Противник постоянно озвучивает планы по захвату всей Донецкой области, постоянно смещает свои планы по захвату городов Лиман и Святогорск. И, конечно же, планирует выход на рубежи рек Северский Донецк и Оскол,

– отметил представитель 66 ОМБр.

Еще до начала зимы они пытались дойти до Святогорских лесов, чтобы спрятать там личный состав на зимний период, но сделать этого не смогли. Теперь, по словам Денисюка, россияне фактически уничтожают эти леса, как и другие лесные массивы севернее и южнее Лимана, потому что понимают: закрепиться там им не удалось, а фактор маскировки для них уже не работает так, как раньше.

Если простыми словами, противник стремится захватить всю Украину, а Лиманское направление – это лишь один из этапов выполнения этого плана,

– подчеркнул он.

Из-за этого давление здесь не спадает, а попытки штурмов, удары по логистике и уничтожение местности россияне используют как инструменты одной и той же цели – разрушать, продвигаться и оккупировать.

Ситуация на Лиманском направлении

Лиманское направление остается одним из приоритетных для россиян, но за весну они так и не смогли здесь продвинуться. После неудачных штурмов с танками, тяжелой и легкой бронетехникой враг все меньше использует технику и переходит к тактике малых групп.

Сейчас россияне чаще всего пытаются продвигаться малыми пехотными группами, а иногда и в одиночку, чтобы потом объединяться уже ближе к украинским позициям. С появлением "зеленки" они также снова пробуют просачиваться сквозь боевые порядки, но плотная кил-зона не дает им накапливать силы и развивать штурмы.

Самой большой проблемой для россиян на этом участке остается логистика. Из-за постоянных потерь они вынуждены носить боекомплект, батареи, рации и другое снаряжение на себе, а также пробуют доставлять грузы роботизированными платформами и дронами.