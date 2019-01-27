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      Милий звір вибіг на поле під час матчу, фахівці назвали його найкращим у грі: відео

      1933 Читать новость на русском
      Опосум вибіг на поле під час футбольного матчу
      Опосум вибіг на поле під час футбольного матчу / twitter.com/AndryvMorales10

      У четвертому турі чемпіонату Мексики між "Веракрусом" та "Пуеблою" на футбольне поле вибіг опосум. Після закінчення гри аналітики просканували дії звіра й назвали його найкращим у матчі.

      Опосума назвали Ярохіто й записали в футболісти команди-господаря, яка програла поєдинок з рахунком 0:1.

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      Опосум провів на полі 5 хвилин і подолав 50 метрів. Також експерти відзначили, що звір кульгав.

       

       

      На курйозний момент відреагували в німецькій "Баварії". Іспанський профіль мюнхенського клубу заявив, що цікавиться опосумом.

      "Підтверджуємо інтерес до Ярохіто з боку нашого скаута, незважаючи на отриману ним травму. Бажаємо якнайшвидшого одужання!", – написав іспаномовний профіль "Баварії" та прикріпив фото скаута-котика.

       

       

      "Баварія" почала використовувати рудого кота в публікаціях у соціальних мережах після матчу Ліги чемпіонів з турецьким "Бешикташем". В 1/8 фіналу рудий кіт вибіг на футбольне поле в Стамбулі.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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