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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мілла Йовович продає свій будинок у Беверлі-Хіллз за 4,5 мільйона доларів

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Міла Йовович, американська акторка і модель родом з України вирішила продати свій будинок у Беверлі-Хіллз за 4,5 мільйона доларів.

Зіркове подружжя просить за свою елітну нерухомість на 600 тисяч доларів більше тієї вартості, за якою вони придбали цей особняк півтора роки тому, передає Variety.

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Особняк складається з трьох спалень, трьох ванних кімнат, комбінованої вітальні з їдальнею, тераси, заднього двору з газоном, відкритого каміну, басейну з морською водою, спа-центру і гаражу.

Дизайн особняка виконаний у сучасному мінімалістичному стилі. У всіх кімнатах можна побачити білі стіни і підлогу зі світлим деревом. З панорамних вікон спалень і вітальні відкривається приголомшливий вид на схили каньйону.

Протягом півтора років, які Мілла Йовович і Пол Андерсон є власниками житла, вони тут не жили, а здавали особняк за 20 тисяч доларів на місяць.

Теги: LifeStyle Фотоновини Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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