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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мілош Земан переміг на виборах президента Чехії, – попередні результати голосування

17:23, сьогодні 808 Читать новость на русском
Мілош Земан
Мілош Земан

За попередніми результатами, чинний президент Чехії Мілош Земан переміг у другому турі президентських виборів.

За Земана проголосувало більше, аніж половина виборців. Станом на 17:00 (за українським часом), коли було оброблено 99,19 відсотків бюлетенів, Земан набирав 51,58 відсотків голосів (2,8 мільйона виборців проголосувало за нього), повідомляє місцеве видання iDnes.

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Відтак його опонент – колишній очільник Національної академії наук Їржі Драгош, отримав близько 48,4 відсотків голосів.

Варто відзначити, що Мілош Земан відноситься до євроскептиків та виступає за знаття санкцій з Росії через анексію Криму та початок бойових дій на сході України. Однак значно більше повноважень у Чехії має прем’єр-міністр.

Теги: Новини політики Чехія
Джерело: 24 Канал
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