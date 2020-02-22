Що може статись із міністерством Милованова після земельної реформи

Міністерство аграрної політики може відокремитись після завершення земельної реформи. У такому разі Тимофій Милованов підтримає це рішення.

Теперішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявив, що гіпотетично міг би очолити таке відомство. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Знайте більше: Рада розглядає законопроєкт про ринок землі – скільки правок пройшли

Милованов пояснив усе тим, що "відчуває відповідальність" за реформу ринку землі.

МінАПК займалося двома речами – призначенням керівників на держпідприємства... А друге – продавали за відкати держпідтримку. Ми це зупинили. Тобто в тому міністерстві не було що рятувати,

– пояснив він.

Законопроєкт про ринок землі: що треба знати

Розгляд триває – і на це знадобиться ще трохи часу. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документа, хоча законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Відповідно до цього законопроєкту:

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання;

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів;

Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит;

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів;

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.



Де заборонено продавати сільськогосподарські землі/ Інфографіка 24 каналу

Більше про законопроєкт про ринок землі – читайте у матеріалі 24 каналу.