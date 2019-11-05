13:40
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Милованов хоче переглянути законопроєкт 1210, який спричинть згортання розпочатих інвестпроєктів

      156 Читать новость на русском
      Тимофій Милованов
      Тимофій Милованов / kmu.gov.ua

      Міністр економіки Тимофій Милованов звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути ряд положень скандального законопроєкту 1210.

      Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроєктом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів. Відповідне звернення є в розпорядженні OBOZREVATEL.

      За даними Мінекономіки, ухвалення законопроєкту у чинній редакції призведе до зниження інвестиційної привабливості України і до згортання вже розпочатих інвестпроєктів, а також вдарить по конкурентоздатності української залізорудної та металургійної продукції на міжнародних ринках і зумовить витіснення українських компаній російськими конкурентами. Окрім того, у Мінекономіки попереджають про ризики у вигляді скорочення кількості робочих місць і суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації у регіонах, де сконцентровані підприємства ГМК.

      Раніше українські металурги відзначали, що законопроєкт створює необгрунтований податковий тиск на залізорудну галузь і суперечить всім міжнародним нормам, зокрема, сформованому МВФ принципу оподаткування видобутку корисних копалин.

      Крім того, представників галузі турбує збільшення рентних платежів у 4 рази, що різко збільшить собівартість видобутої руди і знизить конкурентоспроможність продукції української металургії і вітчизняного ГМК на світових ринках. При цьому, як зазначено у зверненні Мінекономіки, собівартість української руди і продуктів її переробки на третину перевищить відповідні показники в РФ – що не тільки зіграє на руку державі-агресору, а й призведе до втрати Україною європейського ринку, який зараз становить близько 16 млн тонн на рік. Під загрозою опиниться також експорт продукції українських металургійних підприємств до Китаю (на сьогодні – близько 10 млн тонн на рік).

      Побічно, згідно з аналізом металургів, прийняття законопроєкту вдарить і по закордонних інвестиціях. Через загрозу знищення української металургії під питанням опинилися зарубіжні інвестиції в більш ніж мільярд доларів.

      Вивчивши аргументи бізнесу, міністр економіки Тимофій Милованов з ними погодився – і закликав профільний комітет провести реальні консультації з представниками українського ГМК і спільно доопрацювати законопроєкт 1210, зокрема, у питанні підходів до нарахування рентних платежів.

      blog_ava
      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020
      сьогодні
      8418
      Теги: Податковий кодекс Податки Інвестиції Тимофій Милованов Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сьогодні , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 618
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 431
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1585
      Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      сьогодні , 09:00 Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      Вероніка Климська 2330
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сьогодні , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 810
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук