Милованов хоче переглянути законопроєкт 1210, який спричинть згортання розпочатих інвестпроєктів

Міністр економіки Тимофій Милованов звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути ряд положень скандального законопроєкту 1210.

Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроєктом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів. Відповідне звернення є в розпорядженні OBOZREVATEL.

За даними Мінекономіки, ухвалення законопроєкту у чинній редакції призведе до зниження інвестиційної привабливості України і до згортання вже розпочатих інвестпроєктів, а також вдарить по конкурентоздатності української залізорудної та металургійної продукції на міжнародних ринках і зумовить витіснення українських компаній російськими конкурентами. Окрім того, у Мінекономіки попереджають про ризики у вигляді скорочення кількості робочих місць і суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації у регіонах, де сконцентровані підприємства ГМК.

Раніше українські металурги відзначали, що законопроєкт створює необгрунтований податковий тиск на залізорудну галузь і суперечить всім міжнародним нормам, зокрема, сформованому МВФ принципу оподаткування видобутку корисних копалин.

Крім того, представників галузі турбує збільшення рентних платежів у 4 рази, що різко збільшить собівартість видобутої руди і знизить конкурентоспроможність продукції української металургії і вітчизняного ГМК на світових ринках. При цьому, як зазначено у зверненні Мінекономіки, собівартість української руди і продуктів її переробки на третину перевищить відповідні показники в РФ – що не тільки зіграє на руку державі-агресору, а й призведе до втрати Україною європейського ринку, який зараз становить близько 16 млн тонн на рік. Під загрозою опиниться також експорт продукції українських металургійних підприємств до Китаю (на сьогодні – близько 10 млн тонн на рік).

Побічно, згідно з аналізом металургів, прийняття законопроєкту вдарить і по закордонних інвестиціях. Через загрозу знищення української металургії під питанням опинилися зарубіжні інвестиції в більш ніж мільярд доларів.

Вивчивши аргументи бізнесу, міністр економіки Тимофій Милованов з ними погодився – і закликав профільний комітет провести реальні консультації з представниками українського ГМК і спільно доопрацювати законопроєкт 1210, зокрема, у питанні підходів до нарахування рентних платежів.