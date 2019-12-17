Милованов назвав серйозну загрозу для економіки без ринку землі

Якщо в Україні не запустити ринок землі, то її економіка втратить щойнаменше три відстока ВВП, а це кілька мільярдів гривень.

Таку думку в ефірі політичного ток-шоу на телеканалі ІCTV озвучив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та наголосив, що втрачати Україна почне вже з наступного року.

До слова: У Кабміні розповіли про фінальну версію законопроєкту про ринок землі

Милованов вважає, що без запровадження продажу угідь не вдасться забезпечити приріст економіки в довготривалій перспективі.

Без запуску ринку землі фермер не стане власником головного активу. Дешеві гроші до фермера не прийдуть. Тому в довготривалому періоді влив набагато негативніший. Україна залишиться аграрною галуззю, яка виробляє достатньо прості сільськогосподарські продукти. Тому ринок землі необхідний,

– пояснив Милованов.

На запитання, що буде, якщо Верховна Рада не проголосує запуск ринку землі, міністр відповів: "Ми втратимо наступного року 0,23% ВВП. І до 1%, потім 2 і 3% у наступні роки".

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

"Нам потрібне економічне зростання. Здається, це маленька цифра – один чи два відсотки. Але якби ми їх порахували за останні 20 років, то у нас би було 20%. А 20% – це вже значно", – додав він.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі:

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.

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