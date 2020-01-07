Милованов назвав умови зміцнення курсу гривні та пожартував про економічні "зради"

Міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов у своєму фейсбуці поділився жартом про найбільші "зради" в українській економіці. Крім того, він пояснив, чому в Україні так стрімко змінюється курс гривні і розповів, чи зміцнюватиметься вона у 2020 році.

Своїм постом, опублікованим у фейсбуці, Милованов спробував відповісти на жарт економіста Андрія Павлушина.

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Останній написав про найбільші економічні "зради":

Як з'ясувалося, в економіці України є дві економічні "зради":

курс гривні зростає;

курс гривні падає.

Тимофій Милованов розповів, хто виграє у кожному з випадків. Наприклад, коли курс долара падає, то бізнес і державний бюджет на цьому програють, а виграють споживачі:

Експортери отримують менше грошей у гривнях за продану продукцію, а їхні витрати у гривні залишаються такими самим;

Бюджет страждає, тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються у гривневому еквіваленті;

Споживачі виграють, тому що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари.

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Водночас у випадку падіння курсу гривні все відбувається з точністю до навпаки: бізнес на цьому виграє, споживачі – у мінусі.

При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті, хто програють. Це нормально. Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо,

– заявив міністр розвитку економіки.

Він зауважив, що Україна у 1998, 2008 та 2014 роках вже намагалася втримати фіксований курс гривні, але це призвело лише до швидкої девальвації.

"Курс – це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Нацбанк може вплинути на таку зміну тимчасово, але жоден центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу", – пояснив Милованов.

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Крім того, він зауважив, що протягом 2020 року курс гривні, найімовірніше, продовжить зміцнюватися. Але все залежатиме від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.



Середньорічний курс гривні за часи незалежності / інфографіка 24 каналу