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      Милованов назвав умови зміцнення курсу гривні та пожартував про економічні "зради"

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      Милованов прогнозує, що у 2020-му гривня продовжить зміцнюватися / coolyanews.info

      Міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов у своєму фейсбуці поділився жартом про найбільші "зради" в українській економіці. Крім того, він пояснив, чому в Україні так стрімко змінюється курс гривні і розповів, чи зміцнюватиметься вона у 2020 році.

      Своїм постом, опублікованим у фейсбуці, Милованов спробував відповісти на жарт економіста Андрія Павлушина.

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      Останній написав про найбільші економічні "зради":

      Як з'ясувалося, в економіці України є дві економічні "зради":
      курс гривні зростає;
      курс гривні падає.

      Тимофій Милованов розповів, хто виграє у кожному з випадків. Наприклад, коли курс долара падає, то бізнес і державний бюджет на цьому програють, а виграють споживачі:

      • Експортери отримують менше грошей у гривнях за продану продукцію, а їхні витрати у гривні залишаються такими самим;
      • Бюджет страждає, тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються у гривневому еквіваленті;
      • Споживачі виграють, тому що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари.

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      Водночас у випадку падіння курсу гривні все відбувається з точністю до навпаки: бізнес на цьому виграє, споживачі – у мінусі.

      При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті, хто програють. Це нормально. Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо,
      – заявив міністр розвитку економіки.

      Він зауважив, що Україна у 1998, 2008 та 2014 роках вже намагалася втримати фіксований курс гривні, але це призвело лише до швидкої девальвації.

      "Курс – це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Нацбанк може вплинути на таку зміну тимчасово, але жоден центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу", – пояснив Милованов.

      До слова: Державний борг України опустився до показника часів Януковича: інфографіка

      Крім того, він зауважив, що протягом 2020 року курс гривні, найімовірніше, продовжить зміцнюватися. Але все залежатиме від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

      курс гривні, якою була гривня
      Середньорічний курс гривні за часи незалежності / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Гроші Тимофій Милованов
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