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      Милованов планує підвищувати зарплати українцям на 2 тисячі щороку

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      Милованов планує підвищити заробітню плату / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

      Працевлаштувати 600 тисяч українців та поступово підвищувати заробітні плати – Милованов поділився планами на 2020 рік.

      Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розповів під час візиту на харківський завод "Турбоатом", повідомляє Європейська правда.

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      Міністерство хоче підвищувати заробітні плати, а також працевлаштувати півмільйона українців. Для цього планують спростити законодавство, полегшити процес наймання працівників та підвищити їх соцзахист. За даними міністерства, сьогодні в Україні 8,5% безробітних – це 1,5 мільйона громадян.

      Наше завдання скоротити безробіття до 5 відсотків, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі гривень в рік. Тоді як річне зростання цін має бути не вище 5 відсотків,
      – сказав Милованов.

      Він також назвав досягнення Міністерства: інтеграцію електронного документообігу, зменшення тиску на бізнес, розблокування підписання патентів на винаходи та інше.

      Які плани Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік? За словами Милованова у 2020 році міністерство перш за все планує:
      - збільшити кількість замовлень на українські підприємства, сприяти переходу від сировинного до продуктового експорту;
      - створити Фонд гарантування фермерських кредитів;
      - запустити пілотний фермерський реєстр на 5 областей України;
      - ухвалити закони "Про обіг сільськогосподарських земель", "Про працю", "Про зайнятість населення";
      - удосконалити законодавство про приватизацію;
      - створити Фонд Національного багатства та Національного органу інтелектуальної власності;
      - змінити підходи до організації харчування в освітніх закладах.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Зарплата Безробіття Тимофій Милованов Мінімальна зарплата Гроші
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