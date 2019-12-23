Милованов планує підвищувати зарплати українцям на 2 тисячі щороку

Працевлаштувати 600 тисяч українців та поступово підвищувати заробітні плати – Милованов поділився планами на 2020 рік.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розповів під час візиту на харківський завод "Турбоатом", повідомляє Європейська правда.

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Міністерство хоче підвищувати заробітні плати, а також працевлаштувати півмільйона українців. Для цього планують спростити законодавство, полегшити процес наймання працівників та підвищити їх соцзахист. За даними міністерства, сьогодні в Україні 8,5% безробітних – це 1,5 мільйона громадян.

Наше завдання скоротити безробіття до 5 відсотків, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі гривень в рік. Тоді як річне зростання цін має бути не вище 5 відсотків,

– сказав Милованов.

Він також назвав досягнення Міністерства: інтеграцію електронного документообігу, зменшення тиску на бізнес, розблокування підписання патентів на винаходи та інше.

Які плани Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік? За словами Милованова у 2020 році міністерство перш за все планує:

- збільшити кількість замовлень на українські підприємства, сприяти переходу від сировинного до продуктового експорту;

- створити Фонд гарантування фермерських кредитів;

- запустити пілотний фермерський реєстр на 5 областей України;

- ухвалити закони "Про обіг сільськогосподарських земель", "Про працю", "Про зайнятість населення";

- удосконалити законодавство про приватизацію;

- створити Фонд Національного багатства та Національного органу інтелектуальної власності;

- змінити підходи до організації харчування в освітніх закладах.