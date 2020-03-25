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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Милованов пояснив, як може скоротитися ВВП України через карантин

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      Тимофій Милованов / 24 канал

      Через пандемію коронавірусу навіть у країнах з розвиненою економікою прогнозують уповільнення зростання ВВП на 2-3%. Наслідки кризи для України можуть бути набагато серйознішими.

      Чого очікувати українцям – у програмі "Що це було" розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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      "Уявімо, що українська економіка через карантин зупиняється на 1 місяць. Це – це 1/12 ВВП. Це приблизно, дуже спрощено. Звичайно, якщо ми зараз не проведемо посівну, то буде не 1/12, а просто врожаю не буде", – зазначив він.

      Так от, припустимо, що десь половину бізнесів зупинили, а половина працює. Тоді це 1/24 тільки за місяць зупинки. А це – це 4%,
      – пояснив Милованов.

      Зазначимо, що за прогнозами Bloomberg, через пандемію коронавірусу світова економіка може втратити суму, що дорівнює двом ВВП Росії. Це мінус 3% або ж 2,7 трильйона доларів.

      Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Тимофій Милованов – новини Світова криза 2020 Карантин в Україні 2020 Новини України ВВП
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