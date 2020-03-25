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      Милованов пояснив, які наслідки будуть, якщо Україна не отримає транш від МВФ

      -
      Тимофій Милованов / 24 канал

      Якщо Україна не отримає кредит від МВФ, то потрапить у ще більшу кризу, ніж могла б бути. Це призведе до дефолту та поверне державу на кілька років назад.

      Таку думку Тимофій Милованов висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі, а також додав, що Україна вже загнала себе у глухий кут.

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      "Вже не можна відступати. В іншому випадку ми друкуємо гроші, руйнуємо економіку і відступаємо назад у 2014 рік, коли інфляція була 40%, а курс стрибав щодня", – сказав ексміністр.

      За його словами, без траншу МВФ країну чекає велика криза.

      Діти платитимуть за наші помилки ще роками так, як ми зараз платимо за небажання провести структурні реформи у 1990, 2000 чи 2010 роках,
      – зауважив Милованов.

      Також він ствердив, що МВФ не вимагає реформи, які не потрібні Україні. Для них важливо переконатись, що держава не збанкрутує, не оголосить дефолт і гроші поверне. 

      "Вони дають під дуже низькі відсотки. Це потрібно теж розуміти. Набагато дешевше в них брати гроші, ніж у когось іншого", – запевнив Милованов.

      Ексміністр додав, що дуже скептично ставиться до того, що МВФ може дати Україні транш без "антиколомойського" закону.

      Що відомо про можливий кредит від МВФ?За новою програмою 5,5 мільярда доларів макрофінансової допомоги Міжнародний валютний фонд мав би надати Україні. Під час відставки уряду Гончарука все йшло до того, що кредит нашій державі мали таки надати.

      Однак для цього МВФ висував низку умов: ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам (так званий "антиколомойський"), завершення розпочатих економічних реформ і врегулювання тарифів. МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми, допоки Україна не виконає всі вимоги.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Тимофій Милованов – новини Законодавство Дефолт в Україні МВФ Транш МВФ Новини політики
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