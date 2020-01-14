Милованов просить у суспільства дозволити платити високі зарплати держслужбовцям

Міністр економіки Тимофій Милованов просить з розумінням ставитися до високих зарплат чиновників. Уряд повинен платити багато міністрам та їхнім заступникам, адже це дозволить наймати на роботу професіоналів.

Про це він заявив під час обговорення законопроєкту "Про працю".

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Я просив би, щоб мої заступники продовжували отримувати високу зарплату. Тому що в них є сім’ї, в них є діти, в них є ринок. І коли підуть мої заступники, які є, я впевнений, чесні професіонали, то я не зможу робити ніяких покращень в економіці,

– сказав Милованов.

Він звернувся також до українського суспільства з проханням дозволити уряду платити високі зарплати тим, хто на державній службі. Адже це важливо для розвитку України.

Милованов зазначив, що при середній зарплаті по Україні 10-12 тисяч гривень, оплата праці міністрів і справді висока. Але поки уряд не буде платити такі високі зарплати, то Україна не матиме професіоналів у державі й не розвиватиметься.

За словами міністра, суспільству потрібно вирішити, що важливіше: чи певна несправедливість на період розвитку держави, чи справедливість, але уповільнення і відтермінування розвитку держави.

"На зарплату 18 тисяч гривень чи 12 тисяч гривень я не можу взяти людину, яка буде перевіряти фінансові плани державних підприємств, на яких крадуть мільйони доларів", – додав міністр економіки.

Про зарплату Милованова

На запитання про свою зарплату, Милованов зазначив, що все вказано в його декларації. Грошей, за його словами, він витрачає мало.

"Я відкладаю гроші на пенсію та на дітей, щоб я не переймався, що коли мені треба буде в лікарню, щоб я міг дозволити якісних лікарів", – розповів Милованов. Міністр також додав, високі зарплати потрібні всім не для того, щоб витратити, а для того, щоб забезпечити своє майбутнє.

Важливо! У листопаді Милованову нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент чекає від уряду звіту про нарахування великих премій окремим міністрам.



Скільки українці витратили на роботу Ради у 2019 році / Інфографіка 24 каналу