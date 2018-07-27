"Міля, Міля": фанати брестського "Динамо" закликали повернути Мілевського у клуб

Білоруські фанати "Динамо-Брест" вимагають повернути в команду екс-гравця збірної України Артема Мілевського.

Фанати брестського "Динамо" під час матчу кваліфікації Ліги Європи проти "Атромитоса" (4:3) вивісили банери із закликом повернути в команду українського форварда Артема Мілевського. На банері зображені щурі, які покидають брестський корабель.

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"Міля, Міля! Шпіля, поверни гравців!" – саме такий банер вивісили фанати брестського "Динамо", інформує pressball.by.

Напис адресована головному тренеру "Динамо" Олексію Шпилевському, від якого вболівальники вимагають повернути не тільки Мілевського, а й ще одного футболіста – захисника Олексія Гавриловича.