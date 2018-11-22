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      Мільярд для Порошенка: чи створить гарант свій персональний фонд за кошти платників податків

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      Мільярд гривень на президентський фонд Петра Порошенка – такий пункт у Державному бюджеті на 2019 рік виявили депутати. Його у Верховній Раді мають розглянути та затвердити 22 листопада.

      Про це повідомила у прямому ефірі кореспондентка 24 каналу.

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      У другому читанні доходи бюджету зросли на 18 мільярдів гривень. Цікавим пунктом у його проекті є "Фонд президента України", на який планують виділити один мільярд гривень.

      Ці кошти передбачені, щоб "вирішити питання щодо видатків на підтримку освітніх та наукових програм, на створення підключення інтернету у сільських школах, придбання шкільних автобусів, будівництво спортивних споруд, а також опрацювати питання щодо запровадження механізму часткової компенсації населенню витрат, пов'язаних з підвищенням тарифів на газ, шляхом надання податкових пільг".

      Бюджет-2019
      Пояснювальна записка з Державного бюджету-2019

      Для багатьох народних обранців такі дії виглядають як передвиборча кампанія гаранта.

      Уявіть собі – за кошти платників податків президент створює свій персональний фонд. Такого явного формування гаманця президента України для залучення виборців я ще не бачила,
      – прокоментувала народна депутатка Альона Бабак.

      Бюджет із поправками мають розглянути на вечірньому пленарному засіданні. Почнуть зі змін до Податкового кодексу – це обов'язкова процедура перед ухваленням Державного бюджету України на 2019 рік.

      Нардепи також проголосували за те, щоб працювати до останнього: поки не ухвалять бюджет.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Бюджет-2019 Новини Києва Президент України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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