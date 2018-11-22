Мільярд гривень на фонд Порошенка можуть використати на невідомі цілі, – економіст

У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України". Раніше в документі не було такої статті, і такі видатки в сьогоднішній складній соціально-економічній ситуації не доцільні.

Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Андрій Новак.

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За словами фахівця, Президент України фінансується через систему Державного управління справами, яке має свій немалий рядок фінансування в Держбюджеті. Цього достатньо, щоб забезпечити діяльність президента в Україні і за кордоном.

Нова стаття в бюджеті про створення фонду Президента України говорить про високу ймовірність нецільового використання грошей. Тому що проконтролювати їхню витрату буде складно. Це велика сума – мільярд гривень, якщо поділити на дванадцять місяців – вісімдесят мільйонів на невідомі цілі. Хоча в Порошенка кажуть, що це на молодих науковців, освіту. Але для цього фінансування Міністерства освіти і науки. Для чого створювати ще один фонд? І фінансувати те саме, що й міністерство? Тоді давайте закриємо міністерство, і все робитимемо через президентський фонд,

– наголосив Андрій Новак.

Нагадаємо, народні депутати виявили в Держбюджеті на 2019 рік новий пункт – президентський фонд Петра Порошенка, на який заплановано виділити мільярд гривень. Держбюджет у Верховній Раді мають розглянути та затвердити 22 листопада.