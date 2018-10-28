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      Мільярдер та власник клубу "Лестер" загинув внаслідок падіння гелікоптера після матчу, – ЗМІ

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      Вішай Шрівадданапрабха
      Вішай Шрівадданапрабха

      Тайський мільярдер та власник англійського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера. Це сталося одразу після футбольного матчу поблизу стадіону.

      Нагадаємо, невдовзі після матчу "Лестера" та "Вест Хема" вертоліт Augusta Westland AW-169, який належав мільярдеру, злетів з центру поля і впав на стоянку поблизу стадіону. На місці падіння виникла величезна пожежа. Рятувальникам довелося понад 20 хвилин гасити вогонь.

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      За даними BBC, мільярдер Вішай Шрівадданапрабха загинув у цій катастрофі. Хто ще був з ним на борту гелікоптера, окрім пілотів – поки невідомо.

      Сам момент злету гелікоптера зі стадіону після матчу потрапив на відео у програмі BT Sport.

      Місце падіння гелікоптера поблизу стадіону "Лестера" (фото: Getty Images)

      Варто зазначити, що Вішай Шрівадданапрабха володів статками у 4,9 мільярда доларів. Головний його актив – мережа супермаркетів King Power у Великобританії. Сам він родом з Тайланду, але розбагатівши на торгівлі, перебрався до Англії.

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      У 2011 році він придбав футбольний клуб "Лестер" за 50 мільйонів доларів. У сезоні 2015-2016 "Лестер" став чемпіоном Англії.

      Варто зазначити, що на матчі "Лестера" мільярдер неодмінно прибував на гелікоптері Augusta Westland AW-169, який коштує 3 мільйони доларів. Вертоліт сідав у центрі поля. І з центру поля забирав власника футбольного клубу після матчу.

      Вертоліт Augusta Westland AW-169 завжди очікував власника "Лестера" у центрі поля після матчу 

      Цього разу вертоліт теж злетів за півгодини по закінченні гри з центру поля. Однак як тільки він піднявся у повітря, виникла технічна проблема (за попередньою версією, перестав працювати задній гвинт), і вертоліт рухнув на стоянку поруч зі стадіоном. На щастя, ніхто на землі не постраждав внаслідок падіння, на відміну від пасажирів гелікоптера.

      У самому футбольному клубі поки заявили, що всю інформацію вони передали поліції. Інші коментарі вони нададуть згодом.

      Теги: Спорт Футбол авіація Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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