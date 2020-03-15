Мільярдери України: що треба знати про Петра Порошенка

П'ятий президент України, старожил української політики та досить успішний кондитерський магнат Петро Порошенко замикає шістку мільярдерів України. Після програшу на президентських виборах він менше з'являється на публіці та в заголовках новин. Розповідаємо про олігарха Петра Порошенка: як заробив перші статки і чим володіє сьогодні.

24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас із найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ).

Рінат Ахметов – $9,629 млрд;

Віктор Пінчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинський – $1,767 млрд;

Ігор Коломойський – $1,480 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;

Петро Порошенко – $1,253 млрд.

Шостий і крайній мільярдер в рейтингу українських багатіїв Петро Порошенко.

Статки: $1,25 млрд

Основний актив: корпорація Roshen

Динаміка у порівнянні з 2018 роком: + 12%

Дитинство і юність

Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 в місті Болград Одеської області. Батько, український політичний діяч, герой України, заслужений працівник сільського господарства. Мати працювала головним бухгалтером в управлінні сільського господарства. Також у Петра Олексійовича був старший брат Михайло, який загинув в автокатастрофі за нез'ясованих причин.



Петро Порошенко у дитинстві / Архівне фото

У 1974 році з Болграда родина переїхала до молдовського міста Бендери, де Порошенко й закінчив середню школу. Разом з тим займався дзюдо та навіть має розряд майстра спорту СРСР з цього виду спорту.

Після школи Петро Олексійович переїхав до Києва та вступив на факультет міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проте, вже після першого курсу його призвали до армії.



Петро Порошенко на службі / Архівне фото

У 1989 році йому таки вдалося закінчити навчання, більше того з відзнакою. Проте зі стін альма-матер Порошенко так не пішов, а залишився працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.

Спраглий до знань майбутній державний діяч у 2002 році захистив в Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію на тему: "Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні".

Петро Порошенко володіє 6 мовами, середи яких болгарська, румунська, польська, англійська, російська та українська. На засіданні ПАРЄ у 2017 році Порошенко пафосно продемонстрував свої знання чотирьох з них:

Коли я почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською.

Одружений з Мариною Порошенко. Подружжя виховує чотирьох дітей: синів Олексія (нині народний депутат) і Михайла, а також двох доньок Євгенію та Олександру.



Петро Порошенко з родино / Фото Twitter

Як і де почав бізнес

Перша підприємницька діяльність Петра Порошенка почалась у 1986 році у "Центрі сервісу". Компанія консультувала бізнес та укладала договори підприємствам, які хотіли вийти на зовнішній ринок. Тоді Порошенко ще навчався в університеті на 5 курсі, але заробіток був настільки високий, що тоді він придбав автомобіль "Волга". В інтерв'ю Forbes розповів, що саме ця робота принесла йому перший мільйон.

Згодом розпочав власний бізнес з імпорту дефіцитного товару – какао-бобів з Бельгії та Нідерландів. У 1991 році Петро Олексійович займався постачанням чорного перцю, на чому заробив свій перший доларовий мільйон.

На початку 90-х вся сім'я Порошенко пішла в бізнес (і батько, і нині покійний брат), заснувавши корпорацію "Укрпромінвест" (ліквідований у 2012 році ), гендиректором якої став Петро Олексійович. Тоді ж Порошенки за 7 мільйонів доларів придбали у Вінниці кондитерську фабрику та декілька інших підприємств, об'єднавши їх у групу Roshen, яка стала частиною корпорації. Саме цей солодкий сегмент досі забезпечує Петра Порошенка чималими прибутками.



Фабрика Roshen, яка й стала початком великого бізнесу Петра Порошенка / Фото ЄС

До групи "Укрпромінвест" входило понад 50 підприємств, найвідоміші з них в Україні: "Рошен", "Рідна марка", промислово-інвестиційний холдинг "Богдан", ВАТ "Черкаський автобус", Луцький автомобільний завод.

Скандали пов'язані з Порошенко

Колишній глава держави нажив чимало ворогів саме за час свого президентства (7 червня 2014 – 20 травня 2019). За інформацією руху "Чесно" сьогодні він є фігурантом 20 корупційних розслідувань.

У квітні 2016 року журналісти "Слідство.Інфо" повідомили про те, що Петро Порошенко, який на той час був президентом України, планує продати свою частку в компанії Roshen через офшорну компанію, уникнувши у такий спосіб сплати податків. За словами Петра Олексійовича, він передав компанію у "сліпий траст".

Також напередодні президентських виборів 2019 року журналісти Bihus.info провели розслідування, в якому встановили причетність ексзаступника секретаря РНБО, бізнес-партнера президента Олега Гладковський до оборудок в оборонному комплексі, а саме отримання "відкатів". "Укроборонпром" закупив російські деталі для АН-26 за 14,38 млн грн, хоча з Москви вони надійшли за 2,3 млн. Після оприлюднення цієї інформації в ЗМІ та чималої кількості обурень Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського.

До скандалу, у березні 2019 року, п'ятий президент застерігав, що жодне прізвище не матиме індульгенції.

Для тих, хто хоче наживатися на нашій обороноздатності, мій меседж зрозумілий: усі рівні перед законом. Від відповідальності за зловживання не рятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища. Ані давнє знайомство з президентом, депутатами, міністрами, лідерами опозиції,

– сказав Порошенко.

Допоміг ускладнити життя уже нардепу Петру Порошенку колишній соратник Віктора Януковича, Андрій Портнов. Останній звинуватив п'ятого президента у всіх смертних гріхах, зокрема, державна зрада, спроба захоплення державної влади, перевищення влади і службових повноважень". ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко.



Петро Порошенко на допиті в ДБР / Фото Пресслужба ЄС

Основні джерела доходів сьогодні

Найдорожчий актив п'ятого президента України – кондитерська компанія Roshen. Шоколадна фабрика стала найбільшим кондитерським підприємством в Україні, а її виробничими потужності знаходять не тільки на території країни, а й за її межами.

У 10 містах України працюють 69 фірмових магазинів Roshen. За даними журналу Candy Industry кондитерська компанія Порошенка займає 27-му позицію у світі (у 2018 підприємство Roshen займало 25 місце), а обсяги продажів оцінюють у $800 млн на рік. Не дивно, що саме це дітище Петра Олексійовича збільшує його статки.

Серед інших активів Порошенка – банк, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств та підприємства сфери комунікацій та ЗМІ.

Зокрема, Петро Порошенко є власником публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", до якого входить понад тридцять бізнесів. Основні підприємства "Прайм Ессетс Кепітал":

Автомобільна корпорація "Богдан Моторс"

Укрпромінвест-Агро (агропромисловий виробник)

Пісківський завод скловиробів

5 канал

Міжнародний інвестиційний банк;

Страхова компанія "Країна";

Центрально-Європейська кондитерська компанія;

Вінницька кондитерська фабрика "Рошен";

Київська кондитерська фабрика "Рошен";

Маріупольська кондитерська фабрика "Рошен";

Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен";

Клайпедська кондитерська фабрика (Литва);

Bonbonetti Choco Kft. (підрозділ корпорації "Рошен") – (Угорщина).

До 2015 року до числа цих підприємств входила Липецька кондитерська фабрики "Рошен", яка знаходить на території Росії. Від перших днів російської агресії її роботу блокували, а в 2017 році Порошенко оголосив про звільнення працівників та повне закриття підприємства.



Колишній підрозділ корпорації "Рошен" в Росії сьогодні повністю закритий, а обладнання перевезено в Україну / Фото Roshen

У травні 2019 року видання Bloomberg повідомило, що за час президентства Порошенка втратив статус мільярдера. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% – до 705 мільйонів доларів. Та попри ці дані сьогодні Порошенко знову серед найбагатших людей України.

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Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету / 24 канал