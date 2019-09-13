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      Мільйон доларів на сигнал: США допоможуть боротися із роспропагандою в Криму і на Донбасі

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      Телерадіомовлення в Крим
      Телерадіомовлення в Крим / detector.media

      Сполучені Штати виділили Україні близько мільйона доларів на обладнання, яке допоможе передавати український телесигнал на територію окупованого Криму і непідконтрольну Києву частину Донбасу.

      Гроші виділив фонд USAID, заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент виданню "Крим.Реалії". За його словами, сьогодні близько двох мільйонів громадян на окупованих територіях у Криму і на Донбасі не мають доступу до українського телебачення.

      Читайте також: Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові

      За словами глави відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавачі. Ще сім передадуть Україні до кінця цього року.

      Така міжнародна технічна допомога є вагомим внеском для розвитку саме державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецької і Луганської областей і на адмінкордоні з Кримом,
      – наголосив Кент

      Яка ситуація із доступом до українського телебачення в окупованому Криму і на Донбасі Кримська правозахисна група за підсумками вересневого моніторингу встановила, що мінімум в десяти населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований. Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України.

      Відзначимо, що російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій.

      Додамо, що Україна "глушить" російську пропаганду у 180 містах Донбасу. Система блокування пропагандистського мовлення "Серпанок" покриває 180 населених пунктів поблизу лінії розмежування на Донбасі.

      У ході досліджень Кримської правозахисної групи виявилося, що у різних населених пунктах чути від однієї до шести українських радіостанцій.


      Як окупанти глушили радіостанції

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Реінтеграція Донбасу ЗМІ Новини США
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