Мільйон доларів на сигнал: США допоможуть боротися із роспропагандою в Криму і на Донбасі

Сполучені Штати виділили Україні близько мільйона доларів на обладнання, яке допоможе передавати український телесигнал на територію окупованого Криму і непідконтрольну Києву частину Донбасу.

Гроші виділив фонд USAID, заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент виданню "Крим.Реалії". За його словами, сьогодні близько двох мільйонів громадян на окупованих територіях у Криму і на Донбасі не мають доступу до українського телебачення.

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За словами глави відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавачі. Ще сім передадуть Україні до кінця цього року.

Така міжнародна технічна допомога є вагомим внеском для розвитку саме державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецької і Луганської областей і на адмінкордоні з Кримом,

– наголосив Кент

Яка ситуація із доступом до українського телебачення в окупованому Криму і на Донбасі Кримська правозахисна група за підсумками вересневого моніторингу встановила, що мінімум в десяти населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований. Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України.



Відзначимо, що російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій.



Додамо, що Україна "глушить" російську пропаганду у 180 містах Донбасу. Система блокування пропагандистського мовлення "Серпанок" покриває 180 населених пунктів поблизу лінії розмежування на Донбасі.

У ході досліджень Кримської правозахисної групи виявилося, що у різних населених пунктах чути від однієї до шести українських радіостанцій.



Як окупанти глушили радіостанції