Мільярд гривень уряд виділив на інтернет та комп'ютери для українських шкіл

На забезпечення інтернетом українських шкіл спрямують 700 мільйонів гривень. А на покупку комп’ютерів для шкіл витратять ще 300 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 3 квітня.

У планах уряду – забезпечити бодай 1 комп’ютер на 10 учнів. В Україні є 413 шкіл, де взагалі немає комп’ютерів, ще у чималій кількості шкіл немає інтернету, повідомила міністр освіти Лілія Гриневич.

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Гроші на покупку комп'ютерів для шкіл скерують пропорційно до:

частки учнів у школах, які не мають таких комп'ютерів;

частки учнів к школах, де співвідношення кількості учнів на 1 комп'ютер перевищує 10:1.

На оплату інтернету для шкіл гроші скерують до місцевих бюджетів:

пропорційно до кількості шкіл, які не мають доступу до інтернету;

пропорційно до кількості опорних закладів та шкіл І-ІІІ, ІІ-ІІІ, ІІІ ступенів із кількістю учнів 100 та більше, де швидкість доступу до інтернету менше 100 мегабіт на секунду;

пропорційно до кількості інших шкіл, де швидкість доступу до інтернету менше 30 мегабіт на секунду.

Купуватимуть комп’ютери для шкіл на засадах співфінансування. Тобто місцеві органи самоврядування мають сплатити якусь частку від вартості обладнання. А абонплата за інтернет цілком ляже на плечі місцевих бюджетів.