Мільйон від "Лото-Забава" виграла родина із Запорізької області

"КЛУБ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." поповнився новим переможцем. Ним стала Світлана Громова із Запорізької області.

Щасливий білет вона придбала 13 лютого і саме цей день, переконана Світлана, приніс удачу – виграш у мільйон гривень.

"Відчуття, коли виграла – шок. Відразу не зрозуміла, але коли назвали місто, що це Запорізька область, мій номер білета – я як раз дивилася ефір, закреслювала цифри, а чоловік на вулиці був. Підбігла і кажу чоловікові: я виграла", – розповіла мільйонер "Лото-Забава" Світлана Громова.

"Спершу не повірив, а потім на неї глянув – точно виграла", – сказав чоловік переможниці "Лото-Забава" Микола Громов.

Світлана – завзятий прихильник "Лото-Забава", грає вже 17 років. За цей час жінка неодноразово отримувала грошові призи та побутову техніку. Чоловік хобі дружини завжди підтримував. Тепер на виграні гроші подружжя планує придбати житло для дітей та відправитися у мандрівку. Окрім основного призу, на переможців очікував додатковий презент – подарункова програма "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

Лімузин, особистий фотограф і безліч розваг, серед яких – екскурсії містом, статусні ресторани, спа-салон, персональна фотосесія та родзинка – боулінг з ведучими "Лото-Забава". У двох раундах цих змагань команда "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." упевнено виграла у "Ведучих "Лото-Забава". Новоспечена мільйонерка зізнається, що перемога та подарунки стали ще більшим стимулом продовжувати грати у "Лото-Забава".

"Буду грати ще, звичайно, і родичі. Тепер багато хто буде грати у нас там. Знайомі не вірили, тепер всі почали грати", – зазначила мільйонер "Лото-Забава" Світлана Громова.

У тому ж тиражі, коли Світлана отримала омріяний чек, в Україні з’явився новий, уже 324-й мільйонер "Лото-Забава".