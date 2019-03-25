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      Мільйон від "Лото-Забава" виграла родина з Харківщини

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      Ще одна українська родина розбагатіла завдяки державній лотереї "Лото-Забава".

      За чеком на свій виграш до студії Наталія та Олег приїхали з міста Ізюм, що на Харківщині. Свою історію успіху вони пов'язують з доленосним числом тринадцять.

      "Почали грати, перша кулька випала з цифрою 13. Цифра 13. Наталя народилась 13 числа", – розповідає родина мільйонерів "Лото-Забава" Наталія і Олег.

      Завзятий гравець у "Лото-Забава" у родині Олег, адже грає з перших тиражів існування лотереї. Два роки тому його хобі розділила дружина, яка, власне, і придбала щасливий білет. Тепер на виграні гроші планують придбати власне житло. Окрім основного призу, на переможців очікував додатковий презент – подарункова програма "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л."

      Лімузин, особистий фотограф і безліч розваг, серед яких – відвідини Музею живих медуз та океанаріуму. А родзинкою програми став персональний сеанс у сферичному кінотеатрі. Новоспечена мільйонерка зізнається, що перемога та подарунки стали для них ще більшим стимулом продовжувати грати в "Лото-Забава".

      "Головне – вірити не тільки в себе, а й в те, ще є Господь і він допоможе. Надалі ми все одно будемо грати. Хочеться і машину гарну, і почати невеликий свій бізнес", – поділилась мільйонер "Лото-Забава" Наталія Левінцова.

      Щотижневий перегляд розіграшу "Лото-Забава" для Наталії та Олега, як і для багатьох українських сімей, уже став сімейною традицією.

      Нагадаємо, за майже 20 років існування цієї державної лотереї мільйонерами та мультимільйонерами став 321 щасливчик.

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      Теги: Новини України Гроші Новини Харкова
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