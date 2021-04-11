Мільйонер "виховував хама": представник ОПЗЖ Фельдман на джипі влаштував форсаж – відео

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Фельдман створив аварійну ситуацію на дорозі. Відео з витівками мільйонера на позашляховику Range Rover набуло розголосу в мережі 10 квітня.
Джерело:24 канал
Відповідні кади опублікував телеграм-канал "Труха". Інцидент трапився у Харкові на вулиці Білої акації.
Ще один гучний інцидент Погрожував патрульним, обзивав чортами: нардеп Івченко оскандалився – відео
Що можна побачити на відео
- Водій Range Rover повертає то ліворуч, то праворуч.
- Опісля він підрізає авто і пригальмовує прямо перед ним.
- Коли машини порівнялися, виявилося, що за кермом позашляховика перебував народний депутат, мільйонер Олександр Фельдман.
- Він обмінявся образами з другим водієм, Останній дорікнув його в тому, що він не увімкнув сигнал під час повороту.
"Хама виховував"
За словами Фельдмана, його поведінку на дорозі спровокували дії іншого водія. Про це повідомляє видання NewsRoom.
Це я хама виховував. Він перекривав дорогу людям, не давав проїхати, хамив всім. Він на перехресті почав грубіянити, виїжджав за смугу. Я його поставив просто на місце,
– наголосив народний обранець.
Як Фельдман на позашляховику ледь не влаштував ДТП у Харкові: відео
Хто такий Олександр Фельдман?Це вже його 5 поспіль скликання у Верховній Раді. Наразі він представляє ОПЗЖ. Раніше запам’ятався тим, що у парламенті 6 скликання був одним із перебіжчиків із "Батьківщини" в "Опоплатформу". Також свого часу голосував за антиукраїнський мовний "Закон Ківалова – Колесніченка" і підтримував диктаторські закони проти Євромайдану.
Балотувався на минулих виборах мера Харкова. Посів друге місце, поступившись першому Кернесу на понад 46% – 60,34% проти 14,32%.
В рейтингу журналу найзаможніших людей України за 2012 рік від журналу "Фоксус" посідав 42 позицію. Його статки оцінювали в 375 мільйонів доларів. Крім того, він є очільником "Українського єврейського комітету".