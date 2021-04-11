Мільйонер "виховував хама": представник ОПЗЖ Фельдман на джипі влаштував форсаж – відео

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Фельдман створив аварійну ситуацію на дорозі. Відео з витівками мільйонера на позашляховику Range Rover набуло розголосу в мережі 10 квітня.

Відповідні кади опублікував телеграм-канал "Труха". Інцидент трапився у Харкові на вулиці Білої акації.

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Що можна побачити на відео

Водій Range Rover повертає то ліворуч, то праворуч.

Опісля він підрізає авто і пригальмовує прямо перед ним.

Коли машини порівнялися, виявилося, що за кермом позашляховика перебував народний депутат, мільйонер Олександр Фельдман.

Він обмінявся образами з другим водієм, Останній дорікнув його в тому, що він не увімкнув сигнал під час повороту.

"Хама виховував"

За словами Фельдмана, його поведінку на дорозі спровокували дії іншого водія. Про це повідомляє видання NewsRoom.

Це я хама виховував. Він перекривав дорогу людям, не давав проїхати, хамив всім. Він на перехресті почав грубіянити, виїжджав за смугу. Я його поставив просто на місце,

– наголосив народний обранець.

Після смерті Геннадія Кернеса ЗМІ називали Фельдмана одним із головних претендентів на мерське крісло в Харкові. Йому конкуренцію мають скласти колишній очільник Харківської ОДА Михайло Добкін і секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Вибори мера Харкова пройдуть 31 жовтня.

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