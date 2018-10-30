Мільйонерка Кайлі Дженнер зробила дуже щедрий подарунок своїй матері: несподівані деталі

Популярна блогерка, акторка та бізнесменка Кайлі Дженнер не скупиться на подарунки своїм близьким. Це вона довела сюрпризом для мами.

Статки Кайлі Дженнер у 2018 році сягнули мільярда доларів. Такий чималий дохід вона отримує за зйомки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Однак це не єдине джерело доходу зірки. Кайлі є успішною бізнесменкою, чий косметичний бренд відомий у всьому світі. Ще кілька мільйонів знаменитості приносить її блог, реклама в якому коштує щонайменше кілька сотень тисяч доларів.

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З такими статками Кайлі Дженнер може дозволити собі не тільки розкішне вбрання та маєток, але й щедрі подарунки. Так, перед днем народження своєї матері Кріс вона вирішила влаштувати сюрприз. На 63-річчя світської левиці, що відбудеться 5 листопада, Кайлі придбала червону розкішну Ferrari 488.

Авто для королеви. Ранній подарунок на день народження,

– скромно написала Кайлі Дженнер, додавши емоційне відео.

На кадрах видно, як Кріс Дженнер вперше сідає в новеньке авто. Жінка не тільки не стримує свого захвату, але й шоку від несподіванки.

Варто зазначити, що свій розкішний подарунок Кріс Дженнер отримала на подвір'ї власного маєтку в Лос-Анджелесі. Знаменитість вискочила з будинку в чорному комбінезоні з білими зірочками. При цьому вона навіть не встигла взути нічого, тому під час вручення дорогого подарунку стояла босоніж на асфальті.

Світська левиця геть не очікувала такого від своєї доньки Кайлі, тому кілька хвилин не могла оговтатись та весь час повторювала питання: "Що відбувається?" Коли ж представник компанії провів інструктаж для Кріс Дженнер, вона зрозуміла, що це не жарт, тому почала обіймати машину.



Кріс Дженнер отримала авто від доньки Кайлі / соцмережі