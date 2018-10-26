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      Мільйонерку Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті: фотопорівняння

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      Кайлі Дженнер
      Кайлі Дженнер / Фото з Іnstagram

      Бізнесвумен Кайлі Дженнер та її бренд Kylie Cosmetics звинуватили у плагіаті та ще й тягнуть до суду.

      Так, компанія Sheree Cosmetics подала в суд на Дженнер, стверджуючи, що палітра тіней Kylie Cosmetics Born to Sparkle eye shadow скопійована з палітри тіней для очей Sheree Cosmetics, пише Daily Mail. Крім того, палітра Sheree має таку є назву.

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      За словами засновниці Sheree Cosmetics Тіффані Херрманн, їх блискуча палітра Born to Sparkle була створена у вересні 2017 року і надійшла у продаж на їх сайті в жовтні 2017 року. Але потім Кайлі випустила свої власні блискучі тіні для повік з такою ж назвою у 2018 році, і продовжила активно продавати той же продукт з таким же ім'ям.

      Тіні від Sheree Cosmetics

      Тіні від Kylie Cosmetics

      Водночас, попри те, що палітру Born to Sparkle випустили в 2017 році, записи в патентному офісі США свідчать, що марку зареєстрували 30 серпня 2018 року, а це за кілька тижнів після того, як Kylie Cosmetics випустила свою Born to Sparkle.

      Різниця у косметичних засобах полягає у тому, що Sheree Cosmetics Born to Sparkle – це палітра тіней з 15 відтінками, а бренд Дженнер випустив індивідуальні тіні.

      Теги: LifeStyle Краса Кайлі Дженнер
      Джерело: 24 Канал
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