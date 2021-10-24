Місцеві мешканці нарікають на те, що в інших садках перебір дітей. Трапляються випадки, коли замало місця, й 2 дитячі групи сплять в одній кімнаті для сну.
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"Куди витрачають гроші? Чому окрім даху (аварійного дитсадка – 24 канал) нічого не зроблено?" – нарікають дергачівці.
Скандал із підрядником
Міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт садочку ще у 2016 році на суму 4 мільйони гривень. Підрядник отримав 6 мільйонів гривень, а згодом почав вимагати більше.
Головна спеціалістка Дергачівської міськради Ірина Попопова пояснила, що підрядник не був згоден із тим, що необхідно оголошувати додатковий тендер.
Підрядник не погодився з нами й звернувся до суду для того, щоб нас зобов'язали укласти додаткову угоду на ту суму, яка потрібна для завершення робіт,
– відзначила Попопова.
Підозра від прокуратури
Судова тяганина тривала майже 3 роки. У цей час ремонт поставили на паузу. На паперах же картина інакша. Мовляв, виконали цілий перелік робіт.
"Директор ТОВ свідомо вніс неправдиві відомості до акту виконаних робіт. Він зміг отримати на власні рахунки приблизно 2 мільйони гривень. На момент цієї оплати він не здійснив тих робіт, які мав виконати", – розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
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Місцевих чиновників теж перевіряють
Про "розпилювання" мільйонів Дергачівського садочка ще 2020 року написали розслідувачі Харківського антикорупційного центру. Саме після їхньої публікації прокуратура почала перевірки. Відповідальність може загрожувати й міським чиновникам.
Наразі надається юридична оцінка діям посадових осіб, які зі своєї сторони приймали ці роботи. Вони або не переконалися у належний спосіб, або вчинили з якихось інших мотивів.
Мешканці в очікуванні ремонту
У Дергачі приблизно 18 тисяч мешканців, де безліч молодих родин. Ярослав, що мешкає неподалік хотів віддати сина саме в той дитсадок. Проте вимушений водити дитину в інший заклад для дошкільнят.
Як зроблять, то, звісно, запишемось. У мене є дитина – 2,5 роки,
– сказав мешканець.
Новий тендер на ремонт садка таки провели. Обрали нового підрядника. Проте тепер немає грошей для завершення ремонту. Ба більше, вартість робіт та матеріалів зросла в рази, поки шукали винного у провалі попереднього ремонту.
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"Закупівлю оголосили повторно. Виграла фірма-підрядник. З нею укладено договір на 2 роки. Потрібна сума приблизно 14 мільйонів гривень", – зазначила начальниця фінуправління Дергачівської міськради Олена Христенко.
Знайти гроші у Дергачівській міськраді планують уже 2022 року. Без фінансів приміщенню так і стояти пустим.