Мільйони на стражданнях дітей: на Харківщині роками простоює аварійний дитсадок
Джерело:24 канал
У містечку Дергачі, що на Харківщині, впродовж 6 років ремонтують дитячий садок. Поки сотні родин в очікуванні на дошкільний заклад, подвір'я дитсадка заростає бур'янами, а в середині ледь розпочатий ремонт.
Місцеві мешканці нарікають на те, що в інших садках перебір дітей. Трапляються випадки, коли замало місця, й 2 дитячі групи сплять в одній кімнаті для сну.
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"Куди витрачають гроші? Чому окрім даху (аварійного дитсадка – 24 канал) нічого не зроблено?" – нарікають дергачівці.
Скандал із підрядником
Міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт садочку ще у 2016 році на суму 4 мільйони гривень. Підрядник отримав 6 мільйонів гривень, а згодом почав вимагати більше.
Головна спеціалістка Дергачівської міськради Ірина Попопова пояснила, що підрядник не був згоден із тим, що необхідно оголошувати додатковий тендер.
Підрядник не погодився з нами й звернувся до суду для того, щоб нас зобов'язали укласти додаткову угоду на ту суму, яка потрібна для завершення робіт,
– відзначила Попопова.
Підозра від прокуратури
Судова тяганина тривала майже 3 роки. У цей час ремонт поставили на паузу. На паперах же картина інакша. Мовляв, виконали цілий перелік робіт.Зверніть увагу! Через брехливий ремонт і розтрату 2 мільйонів гривень прокуратура оголосила підозру керівнику підприємства, яке мало закінчити роботи.
"Директор ТОВ свідомо вніс неправдиві відомості до акту виконаних робіт. Він зміг отримати на власні рахунки приблизно 2 мільйони гривень. На момент цієї оплати він не здійснив тих робіт, які мав виконати", – розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
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Місцевих чиновників теж перевіряють
Про "розпилювання" мільйонів Дергачівського садочка ще 2020 року написали розслідувачі Харківського антикорупційного центру. Саме після їхньої публікації прокуратура почала перевірки. Відповідальність може загрожувати й міським чиновникам.
Наразі надається юридична оцінка діям посадових осіб, які зі своєї сторони приймали ці роботи. Вони або не переконалися у належний спосіб, або вчинили з якихось інших мотивів.
Мешканці в очікуванні ремонту
У Дергачі приблизно 18 тисяч мешканців, де безліч молодих родин. Ярослав, що мешкає неподалік хотів віддати сина саме в той дитсадок. Проте вимушений водити дитину в інший заклад для дошкільнят.
Як зроблять, то, звісно, запишемось. У мене є дитина – 2,5 роки,
– сказав мешканець.
Новий тендер на ремонт садка таки провели. Обрали нового підрядника. Проте тепер немає грошей для завершення ремонту. Ба більше, вартість робіт та матеріалів зросла в рази, поки шукали винного у провалі попереднього ремонту.
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"Закупівлю оголосили повторно. Виграла фірма-підрядник. З нею укладено договір на 2 роки. Потрібна сума приблизно 14 мільйонів гривень", – зазначила начальниця фінуправління Дергачівської міськради Олена Христенко.
Знайти гроші у Дергачівській міськраді планують уже 2022 року. Без фінансів приміщенню так і стояти пустим.