Мільйонні відкати: з'явились нові подробиці затримання відомого в Одесі активіста

Журналісти з'ясували нові подробиці затримання одеського активіста. Зокрема, стверджують, що він записував телефонні розмови з депутатами і поліцейськими, де обговорювали відкати на мільйони.

Так, слідчі начебто знайшли нові докази його участі в рейдерських схемах і "кришуванні" нелегального бізнесу. Під час обшуку вилучили електронні носії з розмовами.

До речі В Одесі активіст вимагав 80 тисяч гривень за "кришування" бізнесу

Детальніше про нові докази

Активіст нібито говорив з депутатами одеської міської та обласної рад, а також високопосадовцями в поліції Одещини.

Підозрюваний тривалий час записував на диктофон розмови щодо "схем" зі своїми покровителями серед чиновників. Журналісти зазначають, що обговорювали відкати на мільйонні суми.

Тепер, переконують у ЗМІ, покровителі активіста докладають усіх зусиль, щоб знищити ці записи.

Що відомо про затримання активіста