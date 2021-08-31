Мільйонний хабар в Харківській облраді: обрали запобіжний захід адвокату

Вищий антикорупційний суд 31 серпня обрав запобіжний захід адвокату Руслану Танабашу. Він фігурує в справі про отримання мільйонного хабаря, в Харківській облраді. Окрім нього, у справі підозрюють колишнього голову облради Харкова Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

Чоловіка взяли під варту з можливістю вийти під заставу. Слід зазначити, що раніше під заставу вже вийшли інші фігуранти справи.

До теми Суд обрав запобіжний захід голові Харківської облради Артуру Товмасяну

Скасували та повернули

12 серпня запобіжний захід адвоката скасовували. Проте суд знову встановив розмір можливої застави. Цього разу вона становить 713 тисяч гривень. У випадку, якщо чоловік, надасть ці кошти, він зможе чекати наступні судові засідання на волі.

На судовому засіданні Танабаж намагався "виправдатись". Зокрема, він казав, що сторона обвинувачення "подала макулатуру". Проте це не допомогло.

Що відомом про цю справу

22 липня викрили на ймовірному отриманні хабаря заступника облради Андрія Малиша та його адвоката. Вони нібито вимагали від голови комунального підприємства понад мільйон за "збереження посади".

29 липня Малиш вийшов із СІЗО під заставу 4,7 мільйона гривень. Згодом стало відомо, що він пішов у декретну відпустку, а його посаду може посісти інший член ОПЗЖ Харкова.

Також провели обшуки в голови облради й 4 серпня йому оголосили про підозру. Товмасяна виключили з партії "Слуга народу" й він написав заяву на звільнення. Його також брали під варту, але 10 серпня за чиновника внесли заставу понад 3 мільйони доларів.