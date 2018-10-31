12:06
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Минай – Динамо: де дивитися онлайн матч Кубка України

      198 Читать новость на русском
      Минай – Динамо дивитися онлайн
      Минай – Динамо дивитися онлайн

      В матчі 1/8 фіналу Кубка України "Минай" прийматиме в Ужгороді київське "Динамо". Матч можна буде переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

      Варто зазначити, що матч розпочнеться у середу, 31 жовтня, о 14:00 годині. Зважаючи на те, що це звичайний робочий день, не всі зможуть переглянути матч на стадіоні.

      Читайте також: На кубковий матч проти "Динамо" закарпатський клуб втричі збільшив кількість місць на стадіоні

      Однак матч "Минай" – "Динамо" дивитися онлайн можна буде на офіційному YouTube-каналі "Минай", а також на Uzhnet+, "21 каналі" та "М-Студіо".

      Онлайн-трансляцію кубкової гри "Минай" – "Динамо" проведе сайт 24 Каналу.

      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сьогодні , 12:00 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      сьогодні , 10:04 Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      сьогодні , 09:00 Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      14433
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сьогодні , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      30 жовтня , 21:04 Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Енді Маррей завоював 27-й титул в кар’єрі
       17 червня 2013 , 11:17
      Томі Робредо виграв другий тенісний турнір у сезоні
       29 липня 2013 , 09:53
      У "Дніпра" нема серця, а "шахтар" Бернард забиває за Бразилію
       17 листопада 2013 , 19:04
      Ультрас "Шахтаря" вилаяли Срну, який критикував їхню патріотичну позицію
       27 липня 2014 , 16:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук