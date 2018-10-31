В матчі 1/8 фіналу Кубка України "Минай" прийматиме в Ужгороді київське "Динамо". Матч можна буде переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Варто зазначити, що матч розпочнеться у середу, 31 жовтня, о 14:00 годині. Зважаючи на те, що це звичайний робочий день, не всі зможуть переглянути матч на стадіоні.

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Однак матч "Минай" – "Динамо" дивитися онлайн можна буде на офіційному YouTube-каналі "Минай", а також на Uzhnet+, "21 каналі" та "М-Студіо".

Онлайн-трансляцію кубкової гри "Минай" – "Динамо" проведе сайт 24 Каналу.