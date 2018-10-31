15:58
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Минай – Динамо: онлайн матчу Кубка України

      758 Читать новость на русском
      Минай – Динамо онлайн матчу 1/8 Кубка України
      Минай – Динамо онлайн матчу 1/8 Кубка України / ФК "Минай"

      Матч між футбольним клубом "Минай" та "Динамо" у 1/8 фіналу Кубка України відбудеться в Ужгороді. Гра розпочнеться ло 14:00. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

      Футбольний клуб "Минай" представляє однойменне селище у Закарпатській області. Команда зараз йде на першому місці у Другій лізі, а у своєму складі має доволі досвідченних гравців. Серед них Василь Кобін, який свого часу грав за "Карпати", "Шахтар" та "Металіст", а також капітан команди Михайло Кополовець. Правда останній у матчі не зіграє – півзахисник отримав важку травму.

      Читайте також: На кубковий матч проти "Динамо" закарпатський клуб втричі збільшив кількість місць на стадіоні

      Матч "Минай" – "Динамо" розпочнеться о 14:00. Переможець гри вийде у чвертьфінал Кубка України.

       

       

      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сьогодні , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сьогодні , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сьогодні , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Безответственная Украина: все плохое мы сделали сами!
      сьогодні , 12:30 Безответственная Украина: все плохое мы сделали сами!
      Павло Казарін
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сьогодні , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Дайджест: Касільяс в основі, Жадсон передає привіт, Жиру в лазареті
       16 вересня 2013 , 15:33
      Без Кравченка зіграли краще. "Говерла" - "Дніпро" - 0:2
       24 квітня 2014 , 20:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук