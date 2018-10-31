Матч між футбольним клубом "Минай" та "Динамо" у 1/8 фіналу Кубка України відбудеться в Ужгороді. Гра розпочнеться ло 14:00. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

Футбольний клуб "Минай" представляє однойменне селище у Закарпатській області. Команда зараз йде на першому місці у Другій лізі, а у своєму складі має доволі досвідченних гравців. Серед них Василь Кобін, який свого часу грав за "Карпати", "Шахтар" та "Металіст", а також капітан команди Михайло Кополовець. Правда останній у матчі не зіграє – півзахисник отримав важку травму.

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Матч "Минай" – "Динамо" розпочнеться о 14:00. Переможець гри вийде у чвертьфінал Кубка України.