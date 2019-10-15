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      Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроєктів 1210 і 1210-1

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      Тимофій Милованов
      Тимофій Милованов / agropolit.com

      Міністерство економіки не проводило оцінку впливу податкових змін, запропонованих у законопроєктах 1210 і 1210-1.

      Про це в інтерв'ю виданню The page розповів керівник відомства Тимофій Милованов, який також зізнався, що не читав законопроєктів, які викликали негативну реакцію бізнесу.

      Конкретну оцінку цих законопроєктів я не можу дати, бо я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно обережніше до них ставитися. До впровадження є час. Треба зробити добре, а не як буває,
      – повідомив Милованов в інтерв'ю виданню.

      Милованов зізнався, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, проте поки цього зроблено не було.

      "Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт та ціни. Якби ми все це рахували, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якби ми добре рахували, ми зовсім в іншій країні б жили", – підсумував міністр.

      Милованов також висловив надію на те, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їх подачі в парламент.

      Нагадаємо, представники бізнесу, об'єднання підприємців та галузеві асоціації раніше висловлювали претензії з приводу податкових ініціатив нового складу Верховної Ради. Зокрема законопроєкти 1210 і 1210-1, подані в парламент представниками фракції "Слуга народу", крім іншого, пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

      Керівник профільного комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнав, що законопроєкти потребують доопрацювання і будуть змінені приблизно на 60%. Незважаючи на це депутати рекомендували ВР прийняти законопроєкти в першому читанні без змін, а всі правки планують внести до другого читання. Це, на думку бізнесу, обмежує можливість вносити зміни.

      blog_ava
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      Теги: Податки Законодавство Податковий кодекс
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