14:12
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Мінекономіки проведе моніторинг цін на соціальні продукти

      - Читать новость на русском
      Мінекономіки перевірить ціни на продукти / unsplash.com

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки провести моніторинг цін на соціальні продукти.

      За потреби перелік соціальних продуктів потрібно буде оновити. Про це сказав Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.

      Важливо Ціни на продукти та карантин: чому ростуть і що буде далі

      Він додав, що моніторинг цін повинен виключити можливість спекуляції.

      Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на продукти, аби виключити можливість спекулятивного зростання цін на них,
      – заявив прем'єр-міністр.

      Днями у мережі супермаркетів "АТБ" офіційно заявили про подорожчання продуктів харчування та товарів першої необхідності через карантин. Зростання цін зумовлено тим, що українці масово почали закуповуватись.

      Антимонопольний комітет зафіксував у деяких регіонах такі подорожчання на продукти:

      • гречка – понад 50%;
      • пшоно – на 24%;
      • цукор – на 16%;
      • овочі – майже на 60%.

      Які фінансові полегшення діють на час карантину
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Гроші Ціни Продукти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:31 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь
      сьогодні , 13:23 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 13:19 Коронавірусна криза: навіщо Україні кредити МВФ та чи дійде до дефолту
      Богдан Мірошниченко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук