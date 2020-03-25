Мінекономіки проведе моніторинг цін на соціальні продукти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки провести моніторинг цін на соціальні продукти.

За потреби перелік соціальних продуктів потрібно буде оновити. Про це сказав Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.

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Він додав, що моніторинг цін повинен виключити можливість спекуляції.

Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на продукти, аби виключити можливість спекулятивного зростання цін на них,

– заявив прем'єр-міністр.

Днями у мережі супермаркетів "АТБ" офіційно заявили про подорожчання продуктів харчування та товарів першої необхідності через карантин. Зростання цін зумовлено тим, що українці масово почали закуповуватись.

Антимонопольний комітет зафіксував у деяких регіонах такі подорожчання на продукти:

гречка – понад 50%;

пшоно – на 24%;

цукор – на 16%;

овочі – майже на 60%.



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