Мінекономрозвитку озвучило цифру, скільки у підприємців України касових апаратів
Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднили дані про кількість касових апаратів в Україні, які використовують підприємці.
Про це Мінекономрозвитку повідомило у Twitter.
Читайте також: Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
107,6 тисяч підприємців в Україні використовують 280,5 тисяч касових апаратів,
– йдеться у повідомленні Міністерства.
Також підкреслюється, що невдовзі реєструвати і перереєструвати касові апарати на всіх етапах можна буде онлайн.
Нагадаємо, з 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів і іншої електроніки, незалежно від їх обороту або типу підприємства.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі