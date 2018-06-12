Мінекономрозвитку озвучило цифру, скільки у підприємців України касових апаратів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднили дані про кількість касових апаратів в Україні, які використовують підприємці.

Про це Мінекономрозвитку повідомило у Twitter.

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107,6 тисяч підприємців в Україні використовують 280,5 тисяч касових апаратів,

– йдеться у повідомленні Міністерства.

Також підкреслюється, що невдовзі реєструвати і перереєструвати касові апарати на всіх етапах можна буде онлайн.

Нагадаємо, з 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів і іншої електроніки, незалежно від їх обороту або типу підприємства.