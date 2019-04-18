Мінфін нагадав, чому націоналізували "Приватбанк" і оскаржить скасування націоналізації

Міністерство фінансів України не погоджується зі скасування націоналізації "Приватбанку" та оскаржить відповідне рішення суду (подасть апеляцію).

18 квітня суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського прийняв рішення. Так, суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

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Зараз наше завдання – захистити інвестицію держави (у "Приватбанк", – ред.), внесок кожного українця,

– наголосили в міністерстві.

У Мінфіні нагадали, що рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" за участю держави приймали відповідно до норм закону. Це рішення підтримали Рада національної безпеки та оборони та Кабмін, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи, економіки загалом та зберегти гроші громадян.

Після націоналізації "Приватбанку" держава стала гарантом виконання усіх зобов’язань перед клієнтами банку та збереження їх грошей. Держава вклала в цей банк 155,3 мільярда гривень, зауважили в Мінфіні.

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Що зробила держава з "Приватбанком" за останні 2 роки?

У Мінфіні кажуть, що було впроваджено стандарти корпоративного управління, що відповідають найкращим міжнародним практикам;

вдосконалено модель управління ризиками;

продовжують запроваджувати інноваційні технологічні рішення, а позитивні фінансові результати "Приватбанку говорять самі за себе"

рівень покриття зобов'язань високоліквідними активами дозволяє банку забезпечувати стабільний фінансовий стан, високу платіжну дисципліну і своєчасне виконання вимог перед клієнтами.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".