Мінфін прокоментував можливість компенсації Коломойському за "Приватбанк"
Міністерство фінансів України не планує жодної компенсації колишньому власнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському за націоналізацію.
Мінфін не закладав на ці цілі кошти до проекту бюджету-2020, про це заявила очільниця відомства Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.
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Так вона відповіла на запитання журналіста про те, чи виплата 2 мільярдів доларів компенсації Коломойському взагалі можлива.
У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "Приватбанку" – держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 мільярда гривень. За планом, банк має бути повернений на приватний ринок і приватизований,
– зазначила Маркарова.
Вона також додала, що держава від приватизації банку в майбутньому має отримати максимальний прибуток, щоб компенсувати витрачені кошти.
Що треба знати про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною.
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- У жовтні господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. у справі про націоналізацію.
- Судові суперечки між ексвласниками "Приватбанку" та державою тривають як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях.
- Так, "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.