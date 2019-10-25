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      Мінфін прокоментував можливість компенсації Коломойському за "Приватбанк"

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      Мінфін не планує компенсацію Коломойському за "Приватбанк"
      Мінфін не планує компенсацію Коломойському за "Приватбанк" / 24 канал

      Міністерство фінансів України не планує жодної компенсації колишньому власнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському за націоналізацію.

      Мінфін не закладав на ці цілі кошти до проекту бюджету-2020, про це заявила очільниця відомства Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

      Читайте також: Коломойський повинен віддати "Приватбанку" майже 11 мільйонів фунтів стерлінгів – рішення суду

      Так вона відповіла на запитання журналіста про те, чи виплата 2 мільярдів доларів компенсації Коломойському взагалі можлива. 

      У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "Приватбанку" – держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 мільярда гривень. За планом, банк має бути повернений на приватний ринок і приватизований,
      – зазначила Маркарова.

      Вона також додала, що держава від приватизації банку в майбутньому має отримати максимальний прибуток, щоб компенсувати витрачені кошти.

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • У жовтні господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. у справі про націоналізацію.
      • Судові суперечки між ексвласниками "Приватбанку" та державою тривають як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях.
      • Так, "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Міністерство фінансів України
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