Мінфін прокоментував можливість компенсації Коломойському за "Приватбанк"

Міністерство фінансів України не планує жодної компенсації колишньому власнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському за націоналізацію.

Мінфін не закладав на ці цілі кошти до проекту бюджету-2020, про це заявила очільниця відомства Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

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Так вона відповіла на запитання журналіста про те, чи виплата 2 мільярдів доларів компенсації Коломойському взагалі можлива.

У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "Приватбанку" – держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 мільярда гривень. За планом, банк має бути повернений на приватний ринок і приватизований,

– зазначила Маркарова.

Вона також додала, що держава від приватизації банку в майбутньому має отримати максимальний прибуток, щоб компенсувати витрачені кошти.

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