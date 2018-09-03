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Мінфін по-новому звітуватиме щодо діяльності державних банків

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Звіт оприлюднюватиметься на порталі відомства щорічно
Звіт оприлюднюватиметься на порталі відомства щорічно / orientacion.universia

Міністерство фінансів України запроваджує на офіційному сайті регулярну та детальну звітність щодо основних показників діяльності банків, виконання індивідуальних стратегій, а також щодо роботи з портфелями проблемних активів.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

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Зазначається, що згідно з планом 3 вересня Міністерство фінансів України оприлюднить новий формат щоквартального звіту з урахуванням усіх вимог чинного законодавства. 

З проектами макетів можна ознайомитися на офіційному сайті відомства.

По кожному з чотирьох державних банків (АТ КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Ощадбанк") передбачено оприлюднення основних відомостей (акціонери, керівництво банків, організаційна структура, кількість клієнтів тощо), а також основних показників діяльності, як у табличному вигляді, так і у графічній формі (візуалізація динаміки окремих показників),
– йдеться у повідомленні.

Зокрема, звіт міститиме зібрані дані щодо діяльності державних банків з точки зору їх організаційної структури та місця в банківській системі України.

Також у Мінфіні наголосили, що результати роботи банків державного сектору з проблемними активами, включаючи кількісні показники, планується висвітлювати в окремому звіті за шестимісячний період.

Один раз в рік, на порталі відомства оприлюднюватиметься інформація щодо реалізації запланованих стратегій розвитку банків.

Теги: Новини України Міністерство фінансів України Банки
Джерело: 24 Канал
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