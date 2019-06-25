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      Мінфін прогнозує падіння гривні: як на цьому заробити

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      Як заробити на плаваючому курсі гривні?
      Як заробити на плаваючому курсі гривні? / politeka.net

      Мінфін прогнозує стрімке падіння курсу гривні, а у 2022 він може досягнути позначки у 30 гривень за долар. Економіст Олексій Кущ переконаний, що сьогодні в українські економіці не настільки лінійна ситуація. Крім того, запевняє: на плаваючому курсі можна непогано заробити.

      Коментуючи прогноз Міністерства фінансів, у коментарі 24 каналу він підкреслив, що нині гривня перетворилась на "сезонну" валюту.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      "Сезонні падіння курсу гривні часто змінюються зростанням. Тому я б радив у короткочасний період – від трьох до шести місяців – користуватися гривневими інструментами з високим рівнем дохідності. Це можуть бути короткострокові депозити комерційних банків", – радить фахівець.

      За його словами, такий підхід дозволить заробити 14%-16% річних. Втім, наголошує експерт, тут головне вкладати в один банк не більше 200 тисяч гривень – гарантовану державою суму до повернення.

      "Так само можна вкладати в першокласні банки з іноземним західним капіталом. Можна купувати облігації внутрішньої державної позики, які зараз випускаються терміном на 3-6 місяців. Я віддаю перевагу 3-місячному часовому горизонту, а не півріччю", – підкреслив Олексій Кущ.

      До слова: Нацбанк вводить банкноту номіналом 1000 гривень

      Після тримісячного короткочасного заробітку на гривневих інструментах вже можна конвертувати свою валюту у долари та моніторити ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринках.

      Фактично, зараз є багато доступної інформації, тож не потрібно бути фінансовим аналітиком для того, щоб мати уявлення того, що відбуватиметься у перспективі. Якщо ситуація стабільна, то можна дочекатися, коли курс обміну буде найбільш вигідним, перевести свої долари назад у гривню і перейти до наступного циклу заробітку,
      – розповів економіст.

      Після цього експерт радить дотримуватись чіткого алгоритму – знову конвертувати зароблене в долари, дочекатися найбільш вигідного моменту і знову переводити заощадження у гривні.

      За прогнозом Мінфіну, курс долара в Україні у найближчі 4 роки буде таким:

      • 2019 рік – 27,4 гривні за долар;
      • 2020 рік – 28,2 гривні за долар;
      • 2021 рік – 29,4 гривні за долар;
      • 2022 рік – 30 гривень за долар.

      Курс гривні, долар, курси валют
      Як змінюватиметься курс долара щодо гривні  протягом наступних 4 років / інфографіка 24 каналу

      Як змінювався курс долара за останній місяць?Ціна американського долара за останній тиждень впала на 15 копійок. Так, 18 червня за один "зелений" треба було віддати 26 гривень 42 копійки, а 24 червня вже 26 гривень 27 копійок.

      Водночас, на початку літа американська валюта коштувала 26 гривень 85 копійок. Тому загалом з початку червня долар вже подешевшав на 58 копійок.

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      Теги: Гривня Долар Долар-Гривня Курси валют Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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