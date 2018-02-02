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Мінфін США не хоче вводити санкції проти Росії: озвучено причину

00:00, сьогодні 2510 Читать новость на русском
Стівен Мнучін застерігає від запровадження нових санкцій проти Росії
Стівен Мнучін застерігає від запровадження нових санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США попередило Конгрес, що розширення санкцій на нові випуски облігацій державного боргу Росії та пов'язані із ним інструменти може дестабілізувати фінансові ринки та матиме негативні наслідки для глобальних фінансових ринків та компаній.

Про це йдеться у доповіді Мінфіну, текст якої оприлюднило видання Bloomberg, повідомляє "Голос Америки".

"Магнітуда наслідків від розширення санкцій на суверенний борг та його деривативи – невідома, а результатом такого розширення може стати негативний вплив і на Російську Федерацію, і на американських інвесторів та бізнеси", – йдеться у доповіді.

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Водночас документ відзначає, що негативних наслідків для американських інвесторів можна уникнути, якщо Європа запровадить аналогічні санкції щодо Росії.

Видання The Hill повідомляє, що Мінфін США попередив, що подальші санкції на російський державний борг створять "тиск на ріст економіки Росії; дестабілізують фінансові ринки" та "посилять тиск на банківський сектор Росії".

Доповідь Мінфіну надійшла до Конгресу разом із так званим "Кремлівським списком" пов'язаних із урядом Росії олігархів.

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У відповідності до раніше ухваленого у США Закону щодо протидії супротивникам США за допомогою санкцій (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS), Мінфін США повинен був надати Конгресу дві доповіді: перелік наближених до російської влади бізнесменів та оцінку наслідків можливого запровадження санкції на фінансові операції, пов'язані із російським державним боргом.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп запровадить санкції проти десятків впливових росіян.

Теги: Новини політики Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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