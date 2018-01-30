Мінфін США оприлюднив "кремлівську доповідь": хто потрапив у "чорний список"

Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени.

Як повідомляє ТАСС, у список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.

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У Мінфіні США зазначили, що "кремлівська доповідь" не є списком тих, проти кого введені санкції. Відомство оприлюднило незасекречений фрагмент "кремлівської доповіді". У його засекречену частину могли увійти особи, які не були представлені в оприлюдненому списку.

Серед фігурантів списку – глава адміністрації президента Антон Вайн, його заступники Сергій Кирієнко і Олексій Громов, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, помічник президента Владислав Сурков, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і 22 міністри його кабінету, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова "Роснефти" Ігор Сєчін, глава "Газпрому" Олексій Міллер, керівник Сбербанку Герман Греф, голова ФСБ Олександр Бортников, глава СЗР Сергій Наришкін, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко, генпрокурор Росії Юрій Чайка, глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова Росгвардіі Віктор Золотов, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов, Володимир Потанін, Михайло Фрідман, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберг, Геннадій Тимченко, Олег Тиньков, Аркадій Волож, Михайло Прохоров, Олександр Мамут, Кирило Шамалов і інші.

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Список російських чиновників, які потрапили у "кремлівську доповідь"

Список російських бізнесменів, які потрапили у "кремлівську доповідь"

Проти людей, що потрапили у список, в майбутньому теоретично можуть бути введені персональні санкції, однак це не обов'язково. Мінфін підготував "кремлівську доповідь" в рамках виконання закону "Про протидію противникам США за допомогою санкцій", підписаного в серпні 2017 року президентом США Дональдом Трампом.

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Автори повинні були скласти список високопоставлених чиновників і олігархів Росії з оцінкою їх близькості до режиму і особисто до Путіна. Завданням укладачів списку було визначити будь-які ознаки корумпованості людей зі списку, встановити їх приблизний матеріальний стан, обсяг активів, інвестиції, бізнес-інтереси і частки в компаніях, а також джерело доходів самих людей і членів їхніх сімей (включаючи подружжя, дітей, батьків і братів і сестер). Автори списку також повинні були оцінити можливі наслідки для економіки Росії і США у випадку введення сакнцій проти компаній зі списку.